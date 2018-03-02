HABER

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 22:28 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde kara haber geldi. Teröristlerin 100 kişilik sızma girişimine karşı kahramanca çarpışan 8 Mehmetçik şehit düştü. 22 terörist öldürüldü, 2'si sağ ele geçirildi. Şehit olan Mehmetçikler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda önceki gün Afrin'in kuzeybatısındaki 1083 rakımlı tepede teröristlerin sızma girişimi ve sonrasında çıkan çatışmalarda şehit düşen 8 askerler son yolculuklarına uğurlandı.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe (25) Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Binlerce kişinin katıldığı törende acılı baba Mustafa Gökçe'yi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü teselli etmeye çalıştı. Oğlunun tabutuna sarılan Nurten Gökçe ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri Hakan, Melike ve Merve Gökçe de "Canımın içi" diye gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuşun nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

a1

KAPIDA ASKERLERİ GÖREN BABA: GÖZÜN AYDIN HANIM ŞEHİT ANASI OLDUN

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Gece saatlerinde eve gelen askeri yetkililere kapıyı açan baba Ahmet Koç'un önce gözlerinin dolduğu, ardından eşi Fatma Zehra Koç'a "Gözün aydın hanım şehit anası oldun" diye seslendiği öğrenildi. Şehidin cenazesini Konya'ya getiren uçağı karşılayan baba Ahmet Koç, Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omuzladı ve "Sen benim gururumsun evlat. Sen beni omuzlayacaktın ama kısmet bana oldu. Hakkını helal et yavrum" dedi. Acılı anne Fatma Zehra Koç da gözyaşı döktü. Şehidin doğum günü için olaydan bir gün önce kendisini arayan ve "Ne zaman dönersiniz oğlum" diye soran annesine "Anne iki türlü dönüş var. Ama ikisinde de alnım ak olacak. Birincisi Afrin'den tüm hainleri temizleyip dönmek, ikincisi şehit olup dönmek" dediği öğrenildi. Bekar olan Koç'un Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çukur operasyonlarında görev aldığı belirtildi. Koç'un Gaziantep'teki Müşterek Görev Merkezi'nde gazetecilere (DHA) bir hafta önce yaptığı açıklamada Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiirinden "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" dizelerini okurken görüntüleri ortaya çıktı.

a2

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Koç'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

a3

"NASİPTE VARSA DÖNERİZ SEVDİKLERİMİZE"

Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel (24) Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyünde 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından defnedildi. Şehidin naaşını Kastamonu Havalimanı'nda karşılayan babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma, Adem, eşi Rukiye Demirel gözyaşı döktü. Şehit Arif Demirel ve Rukiye Demirel'in 5 Aralık 2017'de resmi nikâhlarının kıyıldığı, harekat nedeniyle düğünlerini 30 Ağustos 2018'e erteledikleri öğrenildi. Fatma Demirel, "Abimi tabuta koymuşlar, kalksın abim o tabuttan. Hoşgeldin abim" diye feryat etti. Demirel'in Afrin'e göreve giderken sosyal medyada "Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın" paylaşımını yaptığı görülüdü.

a4

"BİZ ÖLDÜK MÜ Kİ VATAN BÖLÜNSÜN"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde defnedildi. Oğullarının şehadet haberini sosyal medyadan öğrenen boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek büyük acı yaşadı. Daha sonra eve gelen yetkililer acı haberi verdi. Dinek'in, şehit olmadan saatler önce ailesine gönderdiği son fotoğrafta "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun" diye yazdığı görüldü. 5 ay önce nişanlanan şehidin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

a5

POLİS BABA OĞLUNU ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Şehidin babası emekli polis memuru İhsan ve annesi Yasemin Palancı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ailesi, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Şehidin babası İhsan Palancı, eşinden ağlamamasını istedi. Cenazenin götürülüşü sırasında Bakan Elvan ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, acılı babanın elinden tuttu. Baba Palancı, cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı durdu. Törene Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de katıldı. Şehidin 10 gün önce Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katıldığı belirtildi.

a6

'HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN'

24 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Recep Çetin için Eskişehir Reşadiye Camisi'nde tören düzenlendi. 40 günlük bir kızı olduğu belirtilen şehidin eşi Yeter Çetin, törende fenalaşınca ambulansa alındı. Törene katılmakta ısrar eden Yeter Çetin, eşinin cenazesinin top arabasına konulmasından sonra korteje katıldı. Anne Sevgi Çetin ve baba Eyüp Çetin oğullarının jandarma önlüğünü üzerinden çıkarmadılar. Baba Recep Çetin, uzun süre tabuta sarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dik duracağız" diyerek şehit babasını teskin etmeye çalıştı. Şehit Çetin, Kanlıpınar şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Çetin'in 21 Şubat'ta sosyal paylaşım sitesinde bir ortaokul öğrencisinin askerlere gönderdiği mektubun fotoğrafını paylaşıp "Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için" yazısını paylaştığı ortaya çıktı.

a7

VAN ŞEHİDİNİ 7 BİN KİŞİ UĞURLADI

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik (26) Van'ın Erciş ilçesinde 7 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazenin cami avlusuna getirilmesi sırasında şehidin annesi Leyla, babası Zeynel Abidin, kardeşleri ve nişanlısı Seda Derin tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ağıtlar yakan yakınlarını askeri yetkililer, teselli etmeye çalıştı. Çınarlı mezarlığında toprağa verilen şehidin 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin 4 gün önce İzmir'den Afrin'e gittiği sırada babasının, "Oğlum gerekirse istifa et, gitme" sözüne karşılık "Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını" söylediği belirtildi.

a8

'ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol (24), Isparta'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin babası Durmuş, annesi Keziban, kız kardeşi Mihriban, erkek kardeşleri İhsan (20) ve Emirhan Açıkkol (7) tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İhsan Açıkkol, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Küçük kardeş Emirhan Açıkkol ise tabutun başına gelerek ağabeyinin fotoğrafını öptü. Bekar olan şehidin yakın arkadaşları, "Afrin'e şehit olmaya gidiyorum" dediğini söyledi.
(Ajanslar)

a9

Afrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursunAfrin'deki kahraman komutan F-16'lara seslendi: Uçaklarımız gerekirse bizi vursun
8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!
Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacakOrg. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin şehit aile TSK asker

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Menbiç teklifini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Menbiç teklifini açıkladı

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

İlginizi Çekebilir

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Okuyucu Yorumları 26 yorum
ağliyorum okudugumdan beri, böyle büyük bir milleti asla yıkamazlar kim gelirse gelsin aslan parçaları rabbim şehadetlerinizi kabul etsin
babaların babası oğlun ölmedi kalplerde bizde onun icin ülke icin can veririz.
ALLAH RAHMET EĞLESİN MEKANI CENENT OLSUN O KELİMELERİ SÖYLEYE BİLMEK ÇOK ZOR ÇOK AĞIR BİR BABA İÇİN ALLAH SABIRLAR VERSİN ŞEHİT ANASI OLDUN DEMEK ZOR ZOR
Niye seviliyor ozaman teşvik ediliyor Şehitlik artık okullarda ders olarak okutulacak dünya değil ahiret insanı gençliği unutulmuş savunmasiz yani birileri bu dünyada saltanat sursunler birileri açlık askeri ücrete bile mahkum perişan geleceği olmayan bir gençliği seferberlik için bence bütün erkekler 45 yaş altı işsiz olanlar gönderilmelidir benim gibi
İntikamı alinacak, er ya da geç intikami alinacak.
Ağlattın be ABDULLAH.... Gülüşünü görür gibiyim...
Sehit Mehmet Dinek'in tvit sayfasindan bir alıntı "Türk duygusu her Türkçüye en tatlı kımızdır; Türk ülküsü candan da aziz bayrağımızdır.Bayrak ki onun gölgesi Bozkurtları toplar; Bayrak ki bütün kaybedilen yurtları toplar" Diğer şehirlerde baktım alayı BOZKURT TÜRKLÜĞU şeref sayan yiğitler lâkin arapmason karışımı rabiş işareti yapan PAPACILAR hiç yok bunlarin alayımı bilo gibi çürük yada damar feritgibi bedelli onlar KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor.. onların çürük yada bedelli oğlanlar para sifirliyor MAN adasına transfer yapıyor gemicik yuzduruyor..
SEN NE ASİL BABA SIN..SEN NE ASİL ANASIN..SEN NE ASİL VATAN EVLADISIN..ALLAH SİZE NUR YAĞDIRSIN..BU VATANIN HAKKI SİZE HELALDİR..SİZ HAKKINIZI HELAL EDİN..ALLAH SABRINIZI ARTTIRSIN..
Çok üzücü, Allah öncelikle şehit yakınlarına sonra da milletimize sabır versin.
bu çocuklar şehadete koşarken, barlarda pavyonlarda eğlenen zibidileri, şıkır şıkır giyinip caddelerde sahillerde gezen suriyelileri, suya sabuna dokunmadan servet sahibi olan bürokratların cocuklarını, asgari ücretle esaret altına alıp köşeyi dönen para babalarını , ülkenin ekmeğini yiyip terör seviciliği yapanları görünce nasıl canım acıyor bi bilseniz. ne mutlu türküm diyene demek yeter mi sanıyorsunuz bedel ödemedikçe..
Allahım sen şehit ailelerine sabır ver....Afrin de vatanımız için çarpışan askerlerimizi de koru....Kalbimiz askerlerimizle...Herşey vatan için ...
Gözün aydın... Bu millet teslim alınamaz... Ölüm bize ne yakın.... Biliyorum oruçlu doğar insan ölümün iftar sofrasına...
Genç yaşlarına göz yumup ölümsüzlüge gözlerini açan yigitlerimiz vatan size minnettar.. ve hep kabirlerinize baş taşlarınızdan çiçekler dökülecek. siz Allah'tan razı, Allah'ta sizden razı olasınız.
Allah rahmet eylesin! siz var oldukça bu vatan var olur! sen hepimizin babasısım yürekli adam!!
Allah sabır versin :(
Çok zor be dostlar , Allah Ailesine sabır versin .
allah rahmet eylesin mekanları cenney olsun şu anda yatagımızda rahat uyuyorsak bunu şehitlerimize ve ordumuza borcluyuz allah yardımcıları olsun güvenlik güçlerimizin. dualarımız onlarla
allah rahmet eylesin,bizi bu suriye olayına kim dahl etti,kim kimi kandırdı,sorun suz sınırımız niye,nasıl terörist doldu????bunlarıdüşünmek lazım
askeri yetkililere kapıyı açan baba Ahmet Koç'un önce gözlerinin dolduğu, ardından eşi Fatma Zehra Koç'a "Gözün aydın hanım şehit anası oldun" diye seslendi. böyle inançlı bir milletin yenilmesi mümkünmü, böyle inançlı bir ordunun galip gelmemesi mümkünmü. rabbim mekanlarını cenneti ala eylesin. ordumuzu muzaffer düşmanlarımızı mağlup eylesin amin.
Kimse itiraz edemez ya şehit ya gazilik arkadaşlar şehit babası bile olsan ağlamak bike yasak
Abdullah Taha Koç.. Kınalı koç.. Şehitlerin efendisi hz. Hamzanin livasi altında mahşerde yerini alacak. Erdem Beyazıt in dizesiyle sesleniyordu. Olumsuzlugu tattık ne yapsın bize ölüm diye..icimi isitmisti .. Mekanı cennet olsun... Şehit diye yazılsın...
Yazsana be admin böyle bir baba 22 Kasım 2016 da cikanr KHK yla Konya Büyükşehir Belediyesinden ihraç edildi de yazsana
her şehit haberi okuduğumda yazının sonunu getiremiyrum boğazım düğümleniyor. Bu vatan ve Türk halkı size minnettar. Mekanınız cennet olsun. Vatan Sağolsun
böyle baba böyle ana böyle evlad şehidim hakkını helal et .. bayrak taki al a kan vermek sanads nasip oldu cennet mekan inşaallah
ÇOK ZOR ALLAH HİÇ BİR ANA BABAYA EVLAT ACISI VERMESİN . CENNET MEKANLARI OLSUN ŞEHİT ANASI OLDUN DERKEN GEL BİRDE ONA SOR
anlamadığım şehitlik bu kadar kolaymi.neden zengin şeğim olmuyor yoksa zengin parası ileri cennet e girecek
Diğer Haberler
Kayseri’den mültecilere 51 tır yardım malzemesi

Kayseri’den mültecilere 51 tır yardım malzemesi

Müftü Güven: “Alim, bilgisiyle cihat eden kimsedir”

Müftü Güven: “Alim, bilgisiyle cihat eden kimsedir”

Başkan Can, “Amacımız şehrimizde huzur ve kardeşliği sağlamaktır”

Başkan Can, “Amacımız şehrimizde huzur ve kardeşliği sağlamaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

Kaçakçılardan göçmenlere akılalmaz işkence!

Kaçakçılardan göçmenlere akılalmaz işkence!

Balaban güven tazeledi

Balaban güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.