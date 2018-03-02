Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda önceki gün Afrin'in kuzeybatısındaki 1083 rakımlı tepede teröristlerin sızma girişimi ve sonrasında çıkan çatışmalarda şehit düşen 8 askerler son yolculuklarına uğurlandı.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe (25) Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Binlerce kişinin katıldığı törende acılı baba Mustafa Gökçe'yi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü teselli etmeye çalıştı. Oğlunun tabutuna sarılan Nurten Gökçe ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri Hakan, Melike ve Merve Gökçe de "Canımın içi" diye gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuşun nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

KAPIDA ASKERLERİ GÖREN BABA: GÖZÜN AYDIN HANIM ŞEHİT ANASI OLDUN



Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Gece saatlerinde eve gelen askeri yetkililere kapıyı açan baba Ahmet Koç'un önce gözlerinin dolduğu, ardından eşi Fatma Zehra Koç'a "Gözün aydın hanım şehit anası oldun" diye seslendiği öğrenildi. Şehidin cenazesini Konya'ya getiren uçağı karşılayan baba Ahmet Koç, Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omuzladı ve "Sen benim gururumsun evlat. Sen beni omuzlayacaktın ama kısmet bana oldu. Hakkını helal et yavrum" dedi. Acılı anne Fatma Zehra Koç da gözyaşı döktü. Şehidin doğum günü için olaydan bir gün önce kendisini arayan ve "Ne zaman dönersiniz oğlum" diye soran annesine "Anne iki türlü dönüş var. Ama ikisinde de alnım ak olacak. Birincisi Afrin'den tüm hainleri temizleyip dönmek, ikincisi şehit olup dönmek" dediği öğrenildi. Bekar olan Koç'un Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çukur operasyonlarında görev aldığı belirtildi. Koç'un Gaziantep'teki Müşterek Görev Merkezi'nde gazetecilere (DHA) bir hafta önce yaptığı açıklamada Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiirinden "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" dizelerini okurken görüntüleri ortaya çıktı.