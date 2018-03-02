Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda önceki gün Afrin'in kuzeybatısındaki 1083 rakımlı tepede teröristlerin sızma girişimi ve sonrasında çıkan çatışmalarda şehit düşen 8 askerler son yolculuklarına uğurlandı.
EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe (25) Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Binlerce kişinin katıldığı törende acılı baba Mustafa Gökçe'yi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü teselli etmeye çalıştı. Oğlunun tabutuna sarılan Nurten Gökçe ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri Hakan, Melike ve Merve Gökçe de "Canımın içi" diye gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuşun nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
KAPIDA ASKERLERİ GÖREN BABA: GÖZÜN AYDIN HANIM ŞEHİT ANASI OLDUN
Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Gece saatlerinde eve gelen askeri yetkililere kapıyı açan baba Ahmet Koç'un önce gözlerinin dolduğu, ardından eşi Fatma Zehra Koç'a "Gözün aydın hanım şehit anası oldun" diye seslendiği öğrenildi. Şehidin cenazesini Konya'ya getiren uçağı karşılayan baba Ahmet Koç, Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omuzladı ve "Sen benim gururumsun evlat. Sen beni omuzlayacaktın ama kısmet bana oldu. Hakkını helal et yavrum" dedi. Acılı anne Fatma Zehra Koç da gözyaşı döktü. Şehidin doğum günü için olaydan bir gün önce kendisini arayan ve "Ne zaman dönersiniz oğlum" diye soran annesine "Anne iki türlü dönüş var. Ama ikisinde de alnım ak olacak. Birincisi Afrin'den tüm hainleri temizleyip dönmek, ikincisi şehit olup dönmek" dediği öğrenildi. Bekar olan Koç'un Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çukur operasyonlarında görev aldığı belirtildi. Koç'un Gaziantep'teki Müşterek Görev Merkezi'nde gazetecilere (DHA) bir hafta önce yaptığı açıklamada Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiirinden "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" dizelerini okurken görüntüleri ortaya çıktı.
10 BİN KİŞİ UĞURLADI
Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Koç'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
"NASİPTE VARSA DÖNERİZ SEVDİKLERİMİZE"
Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel (24) Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyünde 5 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenin ardından defnedildi. Şehidin naaşını Kastamonu Havalimanı'nda karşılayan babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma, Adem, eşi Rukiye Demirel gözyaşı döktü. Şehit Arif Demirel ve Rukiye Demirel'in 5 Aralık 2017'de resmi nikâhlarının kıyıldığı, harekat nedeniyle düğünlerini 30 Ağustos 2018'e erteledikleri öğrenildi. Fatma Demirel, "Abimi tabuta koymuşlar, kalksın abim o tabuttan. Hoşgeldin abim" diye feryat etti. Demirel'in Afrin'e göreve giderken sosyal medyada "Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın" paylaşımını yaptığı görülüdü.
"BİZ ÖLDÜK MÜ Kİ VATAN BÖLÜNSÜN"
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde defnedildi. Oğullarının şehadet haberini sosyal medyadan öğrenen boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek büyük acı yaşadı. Daha sonra eve gelen yetkililer acı haberi verdi. Dinek'in, şehit olmadan saatler önce ailesine gönderdiği son fotoğrafta "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun" diye yazdığı görüldü. 5 ay önce nişanlanan şehidin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
POLİS BABA OĞLUNU ASKER SELAMIYLA UĞURLADI
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Şehidin babası emekli polis memuru İhsan ve annesi Yasemin Palancı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ailesi, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Şehidin babası İhsan Palancı, eşinden ağlamamasını istedi. Cenazenin götürülüşü sırasında Bakan Elvan ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, acılı babanın elinden tuttu. Baba Palancı, cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı durdu. Törene Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de katıldı. Şehidin 10 gün önce Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katıldığı belirtildi.
'HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN'
24 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Recep Çetin için Eskişehir Reşadiye Camisi'nde tören düzenlendi. 40 günlük bir kızı olduğu belirtilen şehidin eşi Yeter Çetin, törende fenalaşınca ambulansa alındı. Törene katılmakta ısrar eden Yeter Çetin, eşinin cenazesinin top arabasına konulmasından sonra korteje katıldı. Anne Sevgi Çetin ve baba Eyüp Çetin oğullarının jandarma önlüğünü üzerinden çıkarmadılar. Baba Recep Çetin, uzun süre tabuta sarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dik duracağız" diyerek şehit babasını teskin etmeye çalıştı. Şehit Çetin, Kanlıpınar şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Çetin'in 21 Şubat'ta sosyal paylaşım sitesinde bir ortaokul öğrencisinin askerlere gönderdiği mektubun fotoğrafını paylaşıp "Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için" yazısını paylaştığı ortaya çıktı.
VAN ŞEHİDİNİ 7 BİN KİŞİ UĞURLADI
Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik (26) Van'ın Erciş ilçesinde 7 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazenin cami avlusuna getirilmesi sırasında şehidin annesi Leyla, babası Zeynel Abidin, kardeşleri ve nişanlısı Seda Derin tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ağıtlar yakan yakınlarını askeri yetkililer, teselli etmeye çalıştı. Çınarlı mezarlığında toprağa verilen şehidin 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin 4 gün önce İzmir'den Afrin'e gittiği sırada babasının, "Oğlum gerekirse istifa et, gitme" sözüne karşılık "Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını" söylediği belirtildi.
'ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM'
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol (24), Isparta'da yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin babası Durmuş, annesi Keziban, kız kardeşi Mihriban, erkek kardeşleri İhsan (20) ve Emirhan Açıkkol (7) tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İhsan Açıkkol, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Küçük kardeş Emirhan Açıkkol ise tabutun başına gelerek ağabeyinin fotoğrafını öptü. Bekar olan şehidin yakın arkadaşları, "Afrin'e şehit olmaya gidiyorum" dediğini söyledi.
(Ajanslar)
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