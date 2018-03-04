Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin harekatı kapsamında 1083 rakımlı Keltepe'de şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde yaşayan babası Ahmet Koç'un, 22 Kasım 2016 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

AK Parti'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaparken işten atılan ve görevine iade edilmeyen Koç'un komşularının da bu ihraç sonrasında aileye karşı mesafe koyduğu öğrenildi.

"İNSANLARIN MAĞDURİYETİNİN ANLATILABİLMESİ İÇİN İLLA ŞEHİT OLMAK MI GEREKİYOR?"



Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt şehit babasının durumuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu baba da yüzbinlerce mağdurdan biri olabilir ve bu mağduriyeti, oğlunun şehit olması ile ortaya çıktı. Taha şehit olmasaydı, KHK mağduru olduğu bilinmeyecekti. İnsanların mağduriyetini anlatabilmesi için illa şehit olmak mı gerekiyor? AK Parti'li belediyelerde çok sayıda FETÖ'cü olduğu biliniyor fakat üst organlarda neden kimse işinden olmuyor da hep garibanlar işinden atılıyor? Yazıktır. Bir evlat nasıl zorluklarla yetişiyor. Eski bir asker olarak yüreğim dayanmıyor.'' Başbakan Binali Yıldırım da Konya'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra şehit için kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Yıldırım, Ahmet Koç'a sarılarak başsağlığı diledi.