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Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

Afrin şehidi oğlu Abdullah Taha Koç’un tabutunu iki eliyle omuzlayan baba Ahmet Koç’un 2016’da çıkarılan KHK ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edildiği ortaya çıktı.

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin harekatı kapsamında 1083 rakımlı Keltepe'de şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde yaşayan babası Ahmet Koç'un, 22 Kasım 2016 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

AK Parti'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaparken işten atılan ve görevine iade edilmeyen Koç'un komşularının da bu ihraç sonrasında aileye karşı mesafe koyduğu öğrenildi.

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"İNSANLARIN MAĞDURİYETİNİN ANLATILABİLMESİ İÇİN İLLA ŞEHİT OLMAK MI GEREKİYOR?"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt şehit babasının durumuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu baba da yüzbinlerce mağdurdan biri olabilir ve bu mağduriyeti, oğlunun şehit olması ile ortaya çıktı. Taha şehit olmasaydı, KHK mağduru olduğu bilinmeyecekti. İnsanların mağduriyetini anlatabilmesi için illa şehit olmak mı gerekiyor? AK Parti'li belediyelerde çok sayıda FETÖ'cü olduğu biliniyor fakat üst organlarda neden kimse işinden olmuyor da hep garibanlar işinden atılıyor? Yazıktır. Bir evlat nasıl zorluklarla yetişiyor. Eski bir asker olarak yüreğim dayanmıyor.'' Başbakan Binali Yıldırım da Konya'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra şehit için kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Yıldırım, Ahmet Koç'a sarılarak başsağlığı diledi.

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"ERDOĞAN,"ACIRSANIZ, ACINACAK HALE GELİRSİNİZ" DEMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubat'ta partisinin Afryonkarahisar'daki 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada FETÖ yargılamalarına değinerek,

"Bazıları bize geliyor, acınası haller yapıyor, 'Benim oğlumun suçu yok' diyorlar. Türkiye yargı devleti. Zaten çıkar. Acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bunlar millete zulmettiler. Parçaladılar, böldüler, sonra da kaçıp gittiler. Gelemiyorsun, niye? Korkaksın, korkak. Suçlusun. Korkaklar zafer anıtı dikemezler" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Abdullah Taha Koç Konya

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bunlara yardım eden,yataklık eden,ne istedilerse veren kim?Niye yargilanmiyor?
peki suleyman demirel bulent ecevit deniz baykal bunlara neler versi biliyormmusun. onmli olan gercek niyetini anladiktan sonra koyacagin mesafe tavirdir. peki hala fetoden. medet uman siyasiler. her firsata arka cikan kim. bence bakilmasi gereken asil konu bu.
@gul_adem yani akp tertemiz diyorsun öyle mi?
ateş sadece düştüğü yeri yakıyor digerlerinin zerre umrunda olmuyor mekanın cennet olsun şehidim
ŞEHİT Taha KOÇ’ un Babası, Ahmet KOÇ Üzülme Sen ŞEHİT Babasısın; ŞEHİT Taha KOÇ ve Tüm ŞEHİT ile GAİLERİMİZ Vatan Borçlarını BEDEL VEREREK (PARA) ile Yapmadı, BEDENLERİNİ VEREREK Yaptılar! ! ! İHA Karargâhında ASKERLİK Yapıyormuş gibi POZLAR VERMEDİ – GÖSTERİŞ YAPMADI – İNSANLARI KANDIRMADI ! ! ! Senin EVLADIN Bazılarına, ASKERLİK Görevinin, "YAN GELİP YATMA YERİ OLMADIĞINI" TÜRK Tokat’ı ile GÖSTERDİ! ! ! Taha KOÇ Dün Senin EVLADIN dı, Bugün Tüm TÜRK MİLLETİNİN EVLADI. Rahat Uyu ŞEHİDİM, Mekânın CENNET OLSUN! Saygılarımla.
askerlikleri 30binlira olan var birde askerlikleri cennet ve şehitlik ve şefaat değerinde olanlar var
çok insan işsiz kaldı evler ocaklar dağıldı suçsuz olanlar için söylüyorum bunun vebalini bu dünyayadada öbür dünyadada nasıl ödüyceksiniz?????????
Fetö kendisiyle birlikte suçsuz insanları da sürüklemeye çalışıyor. Bu yolla fetö operasyonlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Eğer bu şekilde bir yanlışlık yapılmışsa devletimiz gerekeni yapacaktır. Ama bu, fetö üyesi oldukları için uzaklaştırılanların tümünün suçsuz olduğunu göstermez. Darbeyi yapan ve işbirliği yapan kim varsa cezasını çekmelidir. Şehidimize Allah rahmet eylesin...
İstanbul eski Valisi ve eski Emniyet Muduru FETO teror orgutu yapilanmasina goz yumduklari icin ceza aldilar ve gerekceli karar aciklandi. Sessiz dusunuyorumda o zaman Devletin ve Hukumetin basinda olanlar goz yummamis midir?
Bu ülkede şehit aileleri cenazede Neden zengin ve Bakan çocuklarıyla yakınları askerlik yapmıyorda garibin çocukları ateşe atılıyor diye sormadıkça bu tiyatro hep devam eder.Neymiş Vatan sağolsun neden garibin çocuğu bu görevi üstlenip diğerleri ense yapıyor bu ülkenin kaymağını kim yiyorsa askerliğide o yapsın
allah rahmet eylesin yiğidim.Ruhun şad olsun.Sen çürük raporu alıp veya yurtdışında okuyup bedelli yapanlar gibi korkak değilsin.Mekanın cennet olsun.
Pek çok masum insan işinden aşından, onurundan edildi, mesela birileri çalışmasını çekemedikleri insanı iftira ederek attırdılar. Vatanına devletine sevda derecesinde bağlı insanları bazı kötü niyetli insanlar harcadılar şimdi kaplumbağadan daha yavaş komisyonun insafına kaldılar. Bu vatandaş 1,5 yıldır işsizmiş anlaşılan, onurunu, emeğini, çocuğunu her şeyini vatana vermiş yazıktır ağalar, günahtır beyler anadolu insanına kıymayın hemşerim... bu arada kim teröristse bu terör olayının içinde kimler varsa hepsinin ta.... yım. devlet hassasiyetle onları ayıklamalı hakedenlere cezasını vermeli
Atılan insanların yüzde 99 u gariban ve masum. Atılan tanıdıklarimin hepsi zar zor okumuş aileleri fakir yurdum insanı. Bu bilinçli olarak yapılmış bir hareket. Birşeyleri örtmek için binlerce masum insana kıydılar. Ve hala kıyılmaya devam ediliyor.
EEYY VİCDANSIZLAR BU KADAR VEBALİN ALTINDAN NASIL KALKACAKSINIZ.. ACIYORUM SİZE...
Insanlar neden gelip adalete teslim olmuyor biliyormusun cunki adalet diye bisey yok mahkemeler emirle karar veriyor hakim savcilarin yarisi atilmis adalet bekleyen ahmaktir. Muhaliflere tavsiyem iktidarin hamasetinden ve gazindan uzak durun
Şehidimde mutlaka listededir ama şehitlik mertebesine ulaştı ruhu şad olsun:(:(:(
Darbeye direkt karışanlar harici fetöcü diye içeri atılanlar ne kadar fetöcü ise iktidar partisinin alayıda o kadar fetöcüdür. İktidar, yakınları ve onların istemedikleri dışarıda diğerleri içeride. Zamanında milleti fetönün kucağına atanlar kendileride kucaklarında olanlar şimdi pür pak maşallah ak kaşıklar birde insanları terörist ilan ediyorlar. Çok mazlumun ahı var var çıkacak elbet aheste aheste.
Karşınızda CeHaPe yok. Din üzerinden yüklenmek sonuç vermez. Hatta ters tepebilir. Geçmiş üzerinden vuramazsınız. Geçmiş ortak... SP7ye söylenecek her söz İktidar Partisi’ni de bağlar Demokratlık üzerinden hava atamazsınız. Karşınızda 28 Şubat’ın gerçek mağdurları duruyor Maneviyat da ‘malzeme’ olamaz! SP’nin yıllardır değişmeye duruşu ortada Hırsızlık, yolsuzluk zaten yok... Dış güçler, iç mihraklar diye yüklenmek de olmaz. Bunlar SP’nin mücadele alanını oluşturuyor FETÖ diyemezsin, İsrail diyemezsin, Alman Vakıfları diyemezsin, CIA diyemezsin...
Herkes kendinden sorumludur.Babası hırsız olsaydı bu şekilde başlık atar mıydınız.KHK ile geri dönenlerde var.Suçsuzsa geri döner.Sapla samanı karıştırmayın.
Mazlum ve suçsuzların sesi arş-ı ala ya ulaştı ama ne yazık ki yetkililere bir türlü ulaşmıyor. 11 aydır açıktayım. Suçum ne onu bile bilmeden bekliyorum. Kriter denilen hiçbir şeyim yok ama bu sefer de kripto oldum. Benim bir suçum, vatana millette hainliğim olmuşsa asın beni. Ama şehidimiz gibi ben ve 26 nisan da açığa alınan tüm polis arkadaşlarım vatanı milleti için ölüme hazır
takipsizlik alsanda iade yok ne kadar bağırsan o kadar sağır herkes! millet inanmış suçu olmazsa atmazlar peki suç ne kanunda olmayan kriter! takipsizlik almışın hayırlı olsun^^ diyenler bile bak suçu yok muş eee daha önce selam vermiyordun peki benim işim nerde çevrem nerde rabbim sen bizi koru iki yüzlü insanlardan peşin hüküm kuranlardan RABBİM kanun ları uygulayan insanlara dogrusunu göster ülkeme ve milletimize yardım et tüm terör örgütlerine lanet et kahrolsunlar
   Tillerson’la beraber ilan edilen metne göre ABD ile Türkiye hâlâ stratejik müttefik Pardon ama nasıl oluyor bu müttefiklik? Diyoruz ki ABD, PYD yani PKK’ya 5 bin TIR dolusu silah verdi. Diyoruz ki ABD, Kürdistan’ı kurmak istiyor. Diyoruz ki ABD, FETÖ’nün hamisi. Diyoruz ki ABD, Türkiye’ye Rıza Sarraf ve Halk Bankası konularında komplolar kuruyor. Peki, bütün bunları derken bu ABD ile hâlâ nasıl stratejik müttefikiz? Söyleyin ben bu AKP’nin antiamerikancılığına nasıl inanayım?İMAMA BAK İMAMA! Adı: İsmail Sevimli. İstanbul Sefaköy Sultan Murat Merkez Cami İmamı. Din görevlisi yani kamu mensu
Mazlum ve suçsuzların sesi arş-ı ala ya ulaştı ama ne yazık ki yetkililere bir türlü ulaşmıyor. 11 aydır açıktayım. Suçum ne onu bile bilmeden bekliyorum. Kriter denilen hiçbir şeyim yok ama bu sefer de kripto oldum. Benim bir suçum, vatana millette hainliğim olmuşsa asın beni. Ama şehidimiz gibi ben ve 26 nisan da açığa alınan tüm polis arkadaşlarım vatanı milleti için ölüme hazır. Artık duyun sesimizi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Ateş yine düştüğü yeri yakıyor..
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