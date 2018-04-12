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Afrin şehidinin belgesi ailesine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:37 | Son Güncelleme

TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Ömer Bilal Akpınar'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehadet belgesi ailesine verildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, beraberinde Safranbolu Askerlik Şube Başkanvekili Personel Asteğmen Eyüp Uygar ve Safranbolu Vaizi Mustafa Canlı ile şehidin babası İsmail ve annesi Ülker Akpınar'ı evlerinde ziyaret etti.

Ürkmezer, ziyarette yaptığı konuşmada, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından gönderilen şehadet belgesini aileye teslim ettiklerini, aradan bir gün de geçse bir yıl da geçse bu tür görevlerin bir yandan gurur diğer yandan hüzün verici olduğunu söyledi.

Şehitlerin unutulmayacağını, kaymakamlık ve belediye olarak şehit aileleriyle her daim irtibat halinde olduklarını ifade eden Ürkmezer, "Bugün Ömer Bilal'imizin evinde bir kez daha böylesi kahraman vatan evlatlarımız olduğu için büyük gurur duyduk. Aileleri onların bizlere emanetleridir. Devletimiz ve devletimizi temsil eden bizler, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ürkmezer, Akpınar'ın şehadet belgesini babası İsmail, annesi Ülker ve eşi Hafize Nur Akpınar'a teslim etti.

Şehadet belgesi teslimi sonunda Akpınar ve şehitler için dua okundu.

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Afrin Fatih Ürkmezer Ömer Bilal Akpınar Şehadet belgesi TSK Zeytin Dalı Harekatı

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