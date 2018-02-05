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Afrin şehidinin bu fotoğrafı yürekleri dağladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 13:51 | Son Güncelleme

Afrin şehidinin El-Bab şehidinin annesine sarıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Şehit arkadaşının annesine sarılıp destek olmaya çalışmıştı

Afrin şehidinin bu fotoğrafı yürekleri dağladı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun, 2017 yılında El-Bab’da şehit olan dönem arkadaşı Furkan Yayla’nın cenazesine katılıp annesine sarıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun, 2017 yılında El-Bab’a yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda IŞİD terör örgütü tarafından şehit edilen Teğmen Furkan Yayla’nın Giresun’daki cenaze törenine katıldığı ve dönem arkadaşının annesine sarılarak teselli etmeye çalıştığı görüntüleri yürekleri dağladı.

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Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ile El-Bab operasyonunda şehit olan Teğmen Furkan Yayla’nın 2015 yılında Kara Harp Okulunda 166’ncı dönem arkadaşları oldukları öğrenildi.

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2017 yılında şehit olan dönem arkadaşının Giresun’daki cenazesine katılan Üsteğmen Muhammed Furkan Çubukçu, şehit Teğmen Furkan Yayla’nın annesi Hülya Yayla’ya sarılıp destek olmaya çalışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin El Bab Muhammed Cihangir Çubukçu Furkan Yayla IŞİD

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor...
ALLAH rahmet eylesin..Ailesine sevenlereinde sabir versin.
esed işid oso nusra elkaide terör örgütlerin uğurlarına askerlerimiz ölüyor şehit oluyor yazık sebep olanlara hiç bir şey olmuyor sadece ateş düştüğü yeri yakar.
Allah sabır versin,bu coğrafyada belki binl yıldan buyana ölüm,kan,zulüm görülmüştür, ancak son yüz yılı dedelerimiz yaşadı,allah bizlere ve bizden sonrakilere yaşatmasın,allah askerimizi,polisimizi güvenlik güçlerimizi korusun,onlar 3 kuruş maaş alsalarda parayla ölçülemeyecek boyutta hayatlarını ortaya koyarak vatana hizmet ediyorlar,elbiseyi eyinlerin giydiklerinden itibaren risk altındalar.BU milletin düşmanı hiç eksik olmadı,ihanet edenide çok oldu,el alem bir kere uyanık olsada yetiyor fakat bizim 2 kere uyanık olmamız gerekiyor.İçte ve dışta düşmanımız çoktur.
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