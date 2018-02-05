Afrin şehidinin bu fotoğrafı yürekleri dağladı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun, 2017 yılında El-Bab’da şehit olan dönem arkadaşı Furkan Yayla’nın cenazesine katılıp annesine sarıldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun, 2017 yılında El-Bab’a yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda IŞİD terör örgütü tarafından şehit edilen Teğmen Furkan Yayla’nın Giresun’daki cenaze törenine katıldığı ve dönem arkadaşının annesine sarılarak teselli etmeye çalıştığı görüntüleri yürekleri dağladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ile El-Bab operasyonunda şehit olan Teğmen Furkan Yayla’nın 2015 yılında Kara Harp Okulunda 166’ncı dönem arkadaşları oldukları öğrenildi.

2017 yılında şehit olan dönem arkadaşının Giresun’daki cenazesine katılan Üsteğmen Muhammed Furkan Çubukçu, şehit Teğmen Furkan Yayla’nın annesi Hülya Yayla’ya sarılıp destek olmaya çalışmıştı.