Afrin şehidinin eşine acı haber verildi

Afrin’de bir binada arama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun acı haberi Kayseri’de yaşayan eşine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye’nin Afrin bölgesinde bir binada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu. Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevliyken operasyona katılan şehit Çobanoğlu’nun Talas ilçesinde yaşayan eşi Yasemin Çobanoğlu’na acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları da, eve akın etti.

Ayrıca, şehidin oturduğu apartmanda Türk bayrakları ile donatıldı.