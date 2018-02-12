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Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 04:48 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009’da karıştığı trafik kazasından dolayı 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Özalkan 22 Ocak günü şehit oldu. Alacaklısı tahsilat için harekete geçti.

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın evine haciz yolladılar.

22 Ocak'ta ulaşan kara haber tüm Türkiye'yi yasa boğduktan 1 gün sonra vicdanları yaralayan bir olay yaşandı… Musa Özalkan'ın daha önce yaptığı kazadan dolayı tazminat borcu vardı. Karşı tarafın avukatı, Musa Özalkan'ın arabasına ve emekli ikramiyesine 23 Ocak'ta haciz kararı aldırdı.

Olayın süreci ise şöyle gelişti: 5 aylık kız babası, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan (30), 2009'da trafik kazası geçirdi. Serkan ve Züleyha Saçan isimli karı-kocanın arabasına çarptı. Kaskosu yoktu, karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden yaptırdı.

ÖNCE MAAŞA HACİZ GELDİ

Kaza yargıya taşındı, toplamda Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. '50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem' deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18 bin 838 lira ödeme yaptı.

Karşı tarafın avukatı Emine Gün, 22 Ocak'ta Musa'nın şehit olduğunu öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak saat 14.51'de Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Şehidin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şöyle talep etti: “Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. Av Emine Gün.”

SAVCI AĞABEYİ ŞOKE OLDU

Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü. Haciz talebi ve alınan kararların üzerinde tarih ve saatler var. 23 Ocak 2018 ve saat 14.52. Musa şehit düşerken cep telefonunun ekranı da kırıldı. Yerköy'de alınan haciz kararı 1 dakika sonra 14.53'te şehidin cep telefonuna düştü…

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Şehidin ağabeyi Necip Özalkan, savcı ve HSK'da müfettiş olarak görev yapıyor. Cep telefonunda haciz SMS'ini görünce şok oldu. Ağabey ve arkadaşları çare aradılar. Kendi aralarında 55 bin lira para topladılar. 8 Şubat günü Serkan-Züleyha çifti ile buluşup parayı verdiler. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.

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‘TÜRKMEN BALALAR' İÇİN ANAOKULU YAPTIRILMASINI VASİYET ETMİŞTİ

Özalkan'ın şehit olduğunda yürekleri param parça eden ‘vasiyeti' ortaya çıkmıştı… Göreve gitmeden önce arkadaşlarına ‘Şehit olursam Türkmen balalar için anaokulu-kreş yaptırılsın' demişti… Şehidin sosyal medyada da yayımlanan vasiyeti şu şekilde: “Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen Bala'lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun.”

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
tamam bu olay gerçekten üzücü ancak bir de alacaklı kişi hayat devam ediyor, sonuçta o da bir şekilde parasını almalı, burada müdahale etmesi gereken devletimizdir bence, çünkü bu kardeşimiz, bu devlet ve bu millet için şehit oldu devletimiz de bu şehit kardeşimizin borcunu üstlenmeli ve ödemeli diye düşünüyorum.
o borç devletin borcudur.gereği yapılsın
yokmu hesap numarası şehidimizin millet ödesin bizler ödeyelim ne yapsak ödeyemeyiz bu borcu ama bişeyler yapmış oluruz en azından
ALLAH'dan rahmet dilerim.DİNİ RUKÜN ŞUDUR;Bu borç gerçekmi evet.Öyle ise bu borç için ödemeyi isteyenin 2009 da olay vuku bulmuş ödenmesi lazım.YÜCE RABBİMİZ BUYURUYOR;Şehit dahi olsanız kul hakkı varsa buna ben müdahale edemem diyor. KISACA BU BORÇ O ZAMAN BAŞTA RESİN BORCU.Eee resi de YAHUDİ KATİLLERİ KURTARACAK ANLAŞMA DAHİ YAPARKEN BU ŞEHİDİ KURTARACAK BORCU ÖDEMESİ ŞARTTIR DEĞİLMİ.
Üzücü ama hukuk sistemi cevaz veriyorsa ne denebilir.
İşin enterasan tarafı avukat kesilen icra taksitlerini bile alacaklıya vermemiş. Eminim alacaklı ailenin avukatın yaptığı haciz kararından bile haberi yoktur. Kanımca avukat burada alacağı bir an önce tahsil edeyim ve payıma düşeni alayım hesabındadır. Gözlerini para bürümüş.
size bela okumamda allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın gelde bu insanlar için ülkeyi korusun diye çocuğunu askere gönder
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