Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın evine haciz yolladılar.

22 Ocak'ta ulaşan kara haber tüm Türkiye'yi yasa boğduktan 1 gün sonra vicdanları yaralayan bir olay yaşandı… Musa Özalkan'ın daha önce yaptığı kazadan dolayı tazminat borcu vardı. Karşı tarafın avukatı, Musa Özalkan'ın arabasına ve emekli ikramiyesine 23 Ocak'ta haciz kararı aldırdı.

Olayın süreci ise şöyle gelişti: 5 aylık kız babası, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan (30), 2009'da trafik kazası geçirdi. Serkan ve Züleyha Saçan isimli karı-kocanın arabasına çarptı. Kaskosu yoktu, karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden yaptırdı.

ÖNCE MAAŞA HACİZ GELDİ

Kaza yargıya taşındı, toplamda Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. '50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem' deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa 18 bin 838 lira ödeme yaptı.