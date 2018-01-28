AFRİN ŞEHİDİNİN HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
TSK, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın şehit haberi baba evine ulaştı.Ümraniye'de bulunan baba ocağına acı haberi ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, binanın önünde ambulans hazır bekletildi.
Görüntü dökümü:
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-Şehit evinden görüntü
-Türk bayrakları asılması
-Şehidin babasının görüntüsü
-Şehidin fotoğrafı
-Genel ve detaylar
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