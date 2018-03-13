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Afrin şehidinin ismi Bingöl'deki kütüphanede yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çukurtepe Ortaokulu'nda bir sınıftan dönüştürülen kütüphaneye Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın adı verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Çukurtepe köyündeki Çukurtepe Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanede, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın adı yaşatılacak.

Çukurtepe Ortaokulu'nda görev yapan bir grup öğretmen, okulun bir sınıfını kendi imkanları ve kullanılmayan malzemeleri de değerlendirerek kütüphaneye dönüştürdü.

Kütüphaneye Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın adı verildi.

Kütüphane, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, İlçe Emniyet Müdürü Resul Kabataş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Özgür Değirmenci ile öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Okul Müdürü Bilal Özdemir, kütüphaneye ismini vererek, şehidin vasiyetini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şehidin hatırasının hep yaşatılması adına böyle bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Özdemir, en kısa zamanda şehidin ailesiyle de iletişime geçip kendilerine bilgi vereceklerini aktardı.

Öğretmenlerden Cihan Bingöl de öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, meslektaşları ile bir araya gelerek okula kütüphane kazandırmak istediklerini belirtti.

Bingöl, kütüphanenin şehit Özalkan'ın adı ile hizmet verecek olmasından gurur duyduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Karlıova kütüphane şehit

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