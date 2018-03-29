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Afrin şehidinin naaşı memleketi Tokat’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

Afrin’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in naaşı memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine ulaştırıldı.Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı.

Afrin’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in naaşı memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine ulaştırıldı.
Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı. Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlatırken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehit Yiğit’in naaşı Ankara’dan Amasya Merzifon Hava Limanına askeri uçakla getirildi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Gökçeli Belde Belediye Başkanı Ayhan Öztürk’ün katılığı karşılama töreninde şehidin annesi Gülcan Yiğit ile şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit gözyaşlarına boğuldu. Amasya’dan karayolu ile Niksar’a getirilen şehidin naaşı hastane morguna konuldu.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in cenazesi Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesi’nde Cuma namazını müteakiben düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

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