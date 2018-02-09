Afrin şehidinin silah arkadaşıyla annesi herkesi ağlattı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak Akasya Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi konvoyla Antakya Mezarlık Kompleksi'ne ulaştırıldı. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Seliz ve babası Fadil Pamukçu gözyaşlarına hakim olamazken, baba Fadil Pamukçu'yu Hatay Valisi Erdal Ata teselli etti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu şehit düştüğünde yanında bulunan silah arkadaşı Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Özer de cenaze namazına katıldı. Şehidin annesi Seliz'e sarılıp gözyaşı döken Özer, olay anını da şehidin annesine anlattı. Özer, "Anne gece çatıştık, saat 4 gibi annem, boynundan vuruldu" derken annesi ise "Gece kaç gibi çatıştınız, sabah ezanında mı? Allah kafirleri sağ bırakmasın ya Rabbim. Neresinden vuruldu?" dedikten sonra oğlunun silah arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Bu konuşmayı duyan çevredeki herkes de gözyaşlarına hakim olamadı.

DHA