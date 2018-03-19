HABER

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti okuyanları duygulandırdı. Vasiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdiğinin bilinmesini talep eden Dunca, eşi ve kızıyla beraber yaptıkları tatil planlarını şehit düşmesi halinde ertelememelerini istedi.

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Eskişehir'de dün son yolculuğuna uğurlanan Piyade Binbaşı Dunca'nın şehit olmadan bir ay önce en yakın arkadaşına vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Arkadaşına 18 Şubat'ta gönderdiği telefon mesajında, "Hacı ne yapıyorsun? Biz içeri giriyoruz. Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın ama olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun." ifadelerini kullanan şehit binbaşı, şu vasiyette bulunmuş:

"1. Zeynep Naz ve yengen sana emanet her şeyiyle.

  1. Yengen nereye isterse oraya defnetsin ve hakkını helal etsin, çok kahrımı çekti biliyorsun. Ama benim gönlümden geçen Eskişehir Vişnelik Hava Şehitliği ya da Ankara Cebeci Şehitliği İhsan Yüzbaşının yanıbaşı. Zeynoma da anlat, ben onlar gelecekte bu meselelerle uğraşmasınlar, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdim bilsin ve hakkını helal etsin.

  2. Yengen ile Zeynom planlarımızı ertelemesin, önce Karadeniz turu, sonra Kıbrıs, sonra da Recepler oradayken yurt dışı turlarını mutlaka yapsınlar.

  3. Herkese söyle. Annem, abim ve özellikle de babam hakkını helal etsin. Verilecek tazminatın bir kısmı ile sağlıkları el verirse annem ile babamı hacca gönderin.

  • Arkamdan kesinlikle ve kesinlikle kimse para tartışmasına girmesin. İsmail Kartal'a olan borçlarım unutulmasın yeni aldığım arsadan dolayı.

  • Söyle, Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri.

  • Son olarak, şehit olmak nasip olursa inşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil (Zeynom, Yengen, Sen.............)"

    • Dunca, vasiyetine uygun olarak dün Eskişehir'de Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedilmişti.

    Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar varDiyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Afrin şehit vasiyet Suriye TSK Mithat Dunca

    En Çok Okunan Haberler

    İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

    İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

    Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

    Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

    Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

    Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

    Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

    Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

    ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

    ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

    Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

    Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

    İlginizi Çekebilir

    Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

    Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

    Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

    Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not

    Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

    Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

    Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

    Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

    Okuyucu Yorumları 4 yorum
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
    Nur içinde uyu şehidim
    NURLU NECİP SAYIN BİNBAŞIM MİTHAT TUNCA YÜCE RABBİM SENİ SEVDİKLERİNİ HZ.PEYGAMBERİN SANCAĞI ALTINDA BULUŞTURSUN ŞİMDİDEN CENNETİNDE AĞIRLASIN BÜTÜN DUA VE İSTEKLERİN KABUL VE MAKBUL OLSUN AİLEN EŞİN KIZIN BU MİLLETE DEVLETE EMANETTİR SEN RAHAT UYU UKBADA MUTLAKA KARŞILAŞACAĞIZ HAKKINIZI SİZLER HELAL EDİN BİZLER HALA SİZLERİN ŞEHADETİYLE BU TOPRAKLARDA YAŞIYORUZ BİZLER GARİP GURABA FAKİR FUKARA ÖZ YERLİ MİLLİ MİLLETİZ ŞAHSIMIZDA AİLEMİZDE EVLATLARIMIZDA HAMDOLSUN ASKER ÇÜRÜĞÜ RAPORU ALAN YOK BEDELLİ ASKERLİK YAPAN YOK AMA YİNEDE YÜZÜMÜZ YOK UTANÇLAR İÇİNDEYİZ SİZLERİN HAKKINI NASIL VERECEĞİZ
    Ey şehidoğlu şehit Mevla şehadetini kabul eylesin
    Diğer Haberler
    Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

    Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

    TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

    TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

    Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

    Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

    Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

    Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

    Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

    Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

    Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

    Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.