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Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:13 | Son Güncelleme

Afrin'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti yerine getirildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, şehidin ailesine ev aldı.

Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasına ilişkin vasiyeti yerine getirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin vasiyetinin isminin açıklanmasını istemediği hayırseverler tarafından yerine getirildiğini söyledi.

EV AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Vasiyetten herkesin etkilendiğinin altını çizen Ürkmezer, şunları söyledi:

"Bu çerçevede aileye o evi kazandırmak için bize ulaştılar. Bize aracılık görevi verildi. Bizde aracılık görevini geçtiğimiz hafta içerisinde tamamladık. Kaymakam ve belediye başkanı olarak ailenin sürekli yanındayız. O aile bize şehidimizin emaneti. Bütün vatan evlatlarına emaneti. Geçtiğimiz hafta içerisinde evi aileye teslim ettik, tapuda da işlem tamamlandı. Bu süreci sadece bizler değil, devlet büyüklerimizde yakından takip etti. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkla bu bilgileri paylaştık, onlar da yakından takip ettiler."

Afrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyetiAfrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyeti
Afrin şehidinin vasiyeti yerine getiriliyorAfrin şehidinin vasiyeti yerine getiriliyor
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Anahtar Kelimeler:
afrin şehidi Ömer Bilal Akpınar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
helal size hayır severler
ALLAH razı olsun vesile olanlardan. Mekanı Cennet olsun.
benim memleketimin güzel insanları
Allah razı olsun aslında devletimiz her şehit ailesine bir ev almalı
Allah rahmet etsin Allah ailelerine sabır versin
Devletin parası yok bukadar şehidimizin hangi birine ev alıp tazminat verip maaş ödeyecek değil mi ama. Kalkıp da maaşlarını mı bağışlasınlar ya da istifledikleri servetlerinden mi versinler. Olur mu hiç nasılsa duyarlı birileri çıkıp bu şekilde hayır işliyor onlar da bundan kendine prim çıkarıp çözülmüş oluyor.
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