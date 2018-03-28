Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktiler

Manisa’nın Gördes ilçesinde Orman Haftası kutlamaları kapsamında öğrenciler tarafından Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı dikildi.
Manisa’nın Gördes ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte Zeytin Dalı harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiklerin anısına oluşturulan ’Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı’na zeytin fidesi dikildi. Fidan dikim töreninde öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ayrıca Orman Haftası kapsamında okullar arası düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Törene Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fazıl Kalyon, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gördes Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Gördes Mesleki ve Teknik’i Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Mithat Küçükmutlu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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