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Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anısına birer zeytin fidanı dikildi.

Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktiler

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anısına birer zeytin fidanı dikildi.
Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün Durasıllı Mahallesi'ndeki işkolu faaliyetleri kapsamında tarımsal üretim yapılan alanındaki fidan dikimine, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Günay Erkan, Salihli Cumhuriyet Savcısı Ali Emre Hazan, Salihli Cezaevi Müdürü Erkan Keskin katıldı.
Törende konuşan Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, "Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu iş yurtları olarak tarımsal faaliyetlerimizi yaparken, ülkemizin, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harikatı'ndaki şehitleri adına birer zeytin fidanı dikmeyi planladık. Ülkemizin bekası ve bayrağımız için kanını akıtan şehitlerimizi, kendi çapımızda, cezaevi yerleşkemizde onlar adına birer zeytin fidanı dikip yaşatmak amacıyla toplandık. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin. Umarım bundan sonra vatan toprağına Mehmetçiklerimiz'in kanı yerine bu ağaçlarımızı dikeriz" dedi. Zeytin fidanlarının toprakla buluşturulup, can suyunun verilmesinin ardından tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Afrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktilerAfrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktilerAfrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktilerAfrin şehitleri anısına zeytin fidanı diktiler

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