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Afrin şehitleri için fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Elazığ’da üniversite öğrencileri Afrin şehitleri için fidan dikti.Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda fidan dikti.

Elazığ’da üniversite öğrencileri Afrin şehitleri için fidan dikti.
Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda fidan dikti. Hatıra ormanına gelen öğrenciler, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanları Afrin’de kahramanca şehit olan Mehmetçik için dikti.
KYK İl Müdürü Süphi Döner, “8 bin 44 öğrencimizle KYK ormanına fidan dikmenin mutluluğunu yaşıyoruz 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimize katılım gösteren tüm öğrenci ve çalışanlarımızla, bize destek sunan Orman Bölge ve Orman Fidanlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 25 bin fidanımızı eş zamanlı olarak Mehmetçiğiz için toprakla buluşturuyoruz. Sloganımız ise ‘Yeşil bir Türkiye için KYK’lılar el ele’. Dikilen bu fidanlarımız gençlerimizin ahiretinde hem şefaatçisi hem de şahitleri olacağına inanıyoruz" dedi.
Fidan dikme etkinliğinin ardından gençler kendilerine ikram edilen kumanyalarla piknik yaptı.

Afrin şehitleri için fidan dikildi

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Afrin şehitleri için fidan dikildi

Afrin şehitleri için fidan dikildi
2 / 6

Afrin şehitleri için fidan dikildi

Afrin şehitleri için fidan dikildi
3 / 6

Afrin şehitleri için fidan dikildi

Afrin şehitleri için fidan dikildi
4 / 6

Afrin şehitleri için fidan dikildi

Afrin şehitleri için fidan dikildi
5 / 6

Afrin şehitleri için fidan dikildi

Afrin şehitleri için fidan dikildi
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Afrin şehitleri için fidan dikildi

Afrin şehitleri için fidan dikildi
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