HABER

Afrin şehitleri için fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

Van'da Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen askerler için fidan dikildi

Van'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından üniversite yerleşkesinde Afrin şehitleri için 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Van'da görevli er ve erbaşların bir kısmının da katıldığı programda konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, etkinliğin Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılana denk gelmesinin etkinliğe ayrıca önem kazandırdığını belirtti.

İnşa edilen hatıra ormanının şehitlerin anısına yakışır şekilde oluşturulduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Buranın bakımı, sulaması ve diğer işlemleri üniversitemiz tarafından çok titizlikle yerine getirilecek. Oluşturulan ormanın kısa süre içerisinde çok güzel bir mesire alanı olacağını ve üniversitemize güzellikler katacağını umuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da Afrin şehitlerinin anısını yaşatmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dikimin ardından Mehmetçik ve davetliler bir araya gelerek "Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı" tabelası önünde fotoğraf çektirdi.

Eski futbolcunun korkunç ölümü!Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Bahçeli'nin A takımı belli olduBahçeli'nin A takımı belli oldu
İstihbarat geldi TSK harekete geçti! Sincar harekatı hamlesiİstihbarat geldi TSK harekete geçti! Sincar harekatı hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin şehitleri fidan dikme Van Valisi Murat Zorluoğlu Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.