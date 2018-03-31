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Afrin şehitleri için fidan diktiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile öğrenciler, Afrin şehitleri için Atatürk Orman Çiftliği'nde fidan dikti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve öğrenciler, Afrin şehitleri için Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırma alanına fidan dikti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na üye şehit yakınları ve gaziler ile Gülnihal Koleji'nden öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlik, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik güçlerinin anısına "Fidanlar, fidan dikiyor, Afrin şehitlerimiz Ankara'da yaşıyor" adı altında gerçekleştirildi.

Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte, anaokulu ve ilkokul öğrencileri, diktikleri fidanların üzerine, Afrin'de şehit olan güvenlik güçlerinin isimlerinin yazılı olduğu künyeler astı.

Etkinlikte konuşan okul kurucusu Ayhan Çetinkaya, Afrin şehitlerini anmaya yönelik etkinliklere el ve dil uzatacak kadar kötü yürekli insanların olduğunu belirterek, ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin şehitlere sahip çıkmasının, herkese örnek olmasını diledi.

Fidan dikme etkinliği sonrası, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenci ve velilere, etkinliğe katıldıkları için sertifika verildi.

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