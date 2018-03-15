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Afrin şehitleri için hatim duası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Hatay’da sabah namazında bir araya gelen yüzlerce kişi Afrin’de şehit düşen asker ve polis için dua etti.İskenderun Hacı Şerif Tosyalı Camisi’nde ilçe müftülüğünün katılımı ile sabah namazında yüzlerce kişi bir araya geldi.

Afrin şehitleri için hatim duası yapıldı

Hatay’da sabah namazında bir araya gelen yüzlerce kişi Afrin’de şehit düşen asker ve polis için dua etti.
İskenderun Hacı Şerif Tosyalı Camisi’nde ilçe müftülüğünün katılımı ile sabah namazında yüzlerce kişi bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim okundu, hatim duaları yapıldı. Kılınan namazın ardından ise dua edildi. Asker ve polise Peygamberimizin Bedir Savaşı’nda ordusu için yaptığı duanın yapılmasının ardından cemaat hep birlikte ‘amin’ dedi.
Şehit olanlara Allah’tan rahmet dilenen duada, Afrin’de terör örgütü PKK-PYD ile mücadele eden asker ve polislerin muzaffer gelmeleri dilendi.

Afrin şehitleri için hatim duası yapıldı

Afrin şehitleri için hatim duası yapıldı

Afrin şehitleri için hatim duası yapıldı

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