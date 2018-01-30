Afrin şehitleri için helva dağıtıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir grup esnaf, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için helva dağıttı.

Antalya'da bir grup esnaf, kendi aralarında topladığı parayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar için helva yapıp dağıttı. Meydan esnafının iki kazandan oluşan yaklaşık 30 kilogramlık irmik helvası, kısa sürede tükendi. Helvayı yapan Hacı İbrahim Orçan, daha önce de şehitler için helva yaptıklarını söyledi. Orçan, "Şehit helvasının ikincisini yapıyoruz. Allah izin verirse bundan sonra sürekli yapacağız. Vatan için kim can verdiyse onlar için dağıtıyoruz. Biz bu işe gönül verdik. Devletimiz bizi çağırırsa biz de hazır askeriz. Yeter ki evlatlarımız ölmesin" dedi.

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