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Afrin şehitleri yararına resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 21:04 | Son Güncelleme

Mersinli ressam Lina Nasif Afrin'de şehit olan askerlerin anneleri yararına resim sergisi açtı

MERSİN (AA) - Mersinli ressam Lina Nasif, Afrin'de şehit olan askerlerin anneleri yararına resim sergisi açtı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Nasif, doğal malzemelerle karışık teknik kullanarak hazırladığı 35 eserini MTSO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nasif, serginin gelirini Afrin'de şehit olan Mersinli askerlerin annelerine bağışlayacağını belirtti.

Nasif, dördüncü kişisel sergisinin gelirini de öncekiler gibi bağışlayacağını ifade ederek, çocukluğundan beri insanlara yardım etmeyi amaç edindiğini aktardı.

Eski Mersin evlerinin tutkunu olduğunu belirten Nasif, "Çocukken pazar günleri babamın mezarına gittiğimiz zamanlarda, Mersin'in eski taş evlerinin fotoğraflarını çekerdim. Bir gün, Mersin'in önemli sanatçılarından Nevit Kodallı'ya bir resim yaptım. Resmimi çok beğendi. Resmimi onda gören Mersin'in tanınan ressamlarından Doğan Akça, Kodallı ile beni resim yapmaya zorladı. Onların zorlamasıyla resim yapmaya başladım. İlk sergimde 95 Mersin evini restore edilmemiş haliyle resmettim." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ile MTSO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve MTSO Eski Meclis Başkanı Faik Burakgazi katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Mersinli ressam Lina Nasif

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