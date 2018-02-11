KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet tutkunları, "Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

Milli İrade Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü, yağmura aldırış etmeden Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy halinde yola çıktı. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla şehri turlayan motosikletçilere alkışla destek verdi.

Cumhuriyet Çocuk Parkı'nda etkinliğe ara veren sürücüler, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Grup adına konuşan Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) üyesi Ayhan Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin birliğine ve bütünlüğüne kastedenlere karşı Afrin'de önemli bir operasyon yürüttüğünü söyledi.

Afrin herekatına vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir destek verdiğini dile getiren Acar, "Biz de motosiklet kulüpleri olarak şu an sınır ötesinde çarpışan askerlerimize destek olmak ve eğer gerekirse çelik atlarımızla her zaman askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için bugün 35 ilde eş zamanlı olarak böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tüm şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Acar, şu an Afrin'de olan askerlere de başarılar diledi.

Basın açıklamasının ardından tekrar yola çıkan grup, şehir turunu Milli İrade Meydanı'nda tamamladı.