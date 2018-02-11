HABER

"Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü"

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de motosiklet tutkunları şehir turu atarak, Afrin'de şehit olan askerleri andı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet tutkunları, "Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü" etkinliği gerçekleştirdi.

Milli İrade Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü, yağmura aldırış etmeden Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy halinde yola çıktı. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla şehri turlayan motosikletçilere alkışla destek verdi.

Cumhuriyet Çocuk Parkı'nda etkinliğe ara veren sürücüler, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Grup adına konuşan Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) üyesi Ayhan Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin birliğine ve bütünlüğüne kastedenlere karşı Afrin'de önemli bir operasyon yürüttüğünü söyledi.

Afrin herekatına vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir destek verdiğini dile getiren Acar, "Biz de motosiklet kulüpleri olarak şu an sınır ötesinde çarpışan askerlerimize destek olmak ve eğer gerekirse çelik atlarımızla her zaman askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için bugün 35 ilde eş zamanlı olarak böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Tüm şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Acar, şu an Afrin'de olan askerlere de başarılar diledi.

Basın açıklamasının ardından tekrar yola çıkan grup, şehir turunu Milli İrade Meydanı'nda tamamladı.

"Afrin Şehitlerine Saygı Sürüşü"

- Kocaeli'de motosiklet tutkunları şehir turu atarak, Afrin'de şehit olan askerleri andı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Pakistanlı aktivist Asma Jahangir hayatını kaybetti

Pakistanlı aktivist Asma Jahangir hayatını kaybetti

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Erfelek’te anız yangını

Erfelek’te anız yangını

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.