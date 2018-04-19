HABER

Afrin şehitlerinin adları ağaçlarda yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde öğrenciler ağaçları Türk bayrağı motifi ile çizip üzerilerine Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerin adlarının yazılı olduğu künyeleri astılar.Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kemaliye Osman Nuri Akın Yurdunda kalan kız öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde Afrin’de yürüttüğü operasyonda şehit olan Mehmetçikleri anmak ve adlarını yaşatmak için farklı bir etkinlik düzenlediler.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde öğrenciler ağaçları Türk bayrağı motifi ile çizip üzerilerine Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerin adlarının yazılı olduğu künyeleri astılar.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kemaliye Osman Nuri Akın Yurdunda kalan kız öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde Afrin’de yürüttüğü operasyonda şehit olan Mehmetçikleri anmak ve adlarını yaşatmak için farklı bir etkinlik düzenlediler. Kız öğrenciler yurdun bahçesinde bulunan ağaçların üzerine Ay Yıldız motifi çizip Şehit askerlerin adlarının yazılı olduğu künyeleri astılar.
Gelecek nesillere bu vatanın nasıl kahramanlar yetiştirdiğini göstermek için böyle bir faaliyet yaptıklarını söyleyen yurt öğrencilerinden Semanur Özer "Bize dedelerimizden kalan bu vatanda yine atalarımızın şehit kanları ile kurulmuş ve şanlı Türk bayrağından başka bayrağın dalgalanmayacağını göstermek adına yurdumuzun bahçesindeki ağaçlarımızı Ay Yıldız ile süsleyip üzerilerine Afrin’de şehit olan Mehmetçiklerimizin künyelerini astık. Bu sayede ağaçlarda Şehitlerimizin adları yaşayacak ve bizden sonra gelecek nesillere bu vatanda nasıl kahramanların yetiştiğini göstermiş olacağız." dedi.
Yurt Müdürü Hüseyin Yıldırım şehitleri yad etmek için böyle bir faaliyet yaptıklarını belirterek, "Yurdumuzda Afrin’de şehit düşen askerlerimiz için yurdumuzun bahçesinde bulunan ağaçları Türk bayrağı motifi ile süsleyip her bir ağaca Şehitlerimizin adlarının yazılı olduğu künyeleri asıp şehitlerimizi yad etmek istedik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldıSon dakika: OHAL 7. kez uzatıldı
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorumHükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaçak göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diye Van'daki Korsot Kalesi yakınlarına bıraktılar

Kaçak göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diye Van'daki Korsot Kalesi yakınlarına bıraktılar

Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.