HABER

Afrin sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:07 | Son Güncelleme

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor.

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.
Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar sınırda

Bakan Kaya'dan 'çocukların ödüllerini geciktirmeyin' uyarısı (2)

Bakan Kaya'dan 'çocukların ödüllerini geciktirmeyin' uyarısı (2)

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Kula’da esnaf ’Aytekin Şadan’ dedi

Motosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyu

Motosiklet tutkunlarından Mehmetçik'e destek konvoyu

Salihli Kahveciler Odası’nın yeni başkanı Hakan Yerli oldu

Salihli Kahveciler Odası’nın yeni başkanı Hakan Yerli oldu

Motosiklet tutkunları şehitler için sürdü

Motosiklet tutkunları şehitler için sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.