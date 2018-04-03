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Afrin sınırında bulunan yaralı ceylan koruma altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Çobanlar tarafından bulunan "gazella gazella" türü ceylan, Dağ Ceylanları Üretim İstasyonuna getirildi

Afrin sınırında çobanlar tarafından yaralı halde bulunan "gazella gazella" türü ceylan, koruma altına alındı.

Kırıkhan ilçesi Kale Tepe Mahallesi'nde, sınırın sıfır noktasında çobanların yaralı halde bulduğu ceylan, Dağ Ceylanları Üretim İstasyonuna getirildi.

Türünün "gazella gazella" olduğu tespit edilen dağ ceylanı, yetkililerce tedavi altına alındı.

Sağ bacağında iltihap bulunan ve yaklaşık bir aylık olduğu belirlenen ceylanın tedavisine başlandı.

İstasyon yetkilisi Hüseyin Dinle, AA muhabirine, Afrin sınırında bulunan yaralı ceylanın koruma altına alındığı söyledi.

Dinle, ''Geldiğinde iyice bitkin haldeydi, yemek yedirip özel bakım alanımıza aldık.'' dedi.

Dinle, yavru ceylanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağını aktardı.

150 dönümlük arazide 13 ''gazella gazella'' türü Hatay dağ ceylanının yaşadığını ifade eden Dinle, ''Dağ Ceylanları Üretim İstasyonumuzda ceylanlara titiz bir bakım uygulanıyor. Gün içinde yavrular iki kez biberonlar yardımıyla besleniyor. Onlara bebek gibi bakıyoruz. İstasyonumuzu tamamen gören kameralarımız 24 saat çevreyi tarayarak olası olumsuzların önüne geçilmiş oluyor.'' diye konuştu.

Dinle, istasyon dışındaki alanda da 600 civarında ceylanın varlığı mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

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çoban gazella gazella

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