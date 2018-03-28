Afrin sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Afrin'i gören bir tepeye Türk bayrağı dikildi.
Reyhanlı'daki bir mahallede çobanlık yapan Bekir Şanverdi tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı Afrin'i gören bir tepeye taşlarla yapılan 150 metrekarelik Türk bayrağı, bölgeye gelenlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.
Vatandaşların ilgisine duyarsız kalmayan Reyhanlı Belediyesi de bölgede çalışma başlattı.
Bayraklı Tepe olarak anılan bölgenin yolunu genişleten belediye ekipleri, insanların tepeye rahatça çıkması için merdiven yaptı.
Alana dikilen 12 metre uzunluğundaki direğe 35 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.
Işıklı dev harflerle "Reyhanlı" yazılan alanda çevre düzenlemesi çalışmaların sürdüğü, daha sonra törenle açılış yapılacağı bildirildi.
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