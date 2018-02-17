Afrin Suvarin yanıyor

Türk topçu birliklerinin Afrin’e yönelik hava bombardımanlarında hedefler tam isabetle vurulurken cephaneliği havaya uçuran topçular, silah arkadaşları tarafından kutlandı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 29. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin’deki ilerleyişini sürdürürken, topçu birliklerinin hedeflerini tam isabetle vuruyorlar. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile yapılan atışlarda Afrin’in Suvarin beldesinde PKK/YPG-PYD ait bir cephanelik havaya uçuruldu.

Obüs atışları ile tam isabetle vurulan cephanelikteki mühimmatlar bir biri ardına patlarken mehmetçikler, “Suvarin yanıyor, atışlar müthiş, topçular elinize sağlık” diyerek birbirlerini tebrik ediyorlar.