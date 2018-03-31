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Afrin ve Cenderis’te yüzler gülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 23:24 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin ve Cenderis’te, hız kesmeden süren insani yardımlar yüzleri güldürüyor.Terör unsurlarından temizlenen Afrin’de hayat her geçen gün normale dönüyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin ve Cenderis’te, hız kesmeden süren insani yardımlar yüzleri güldürüyor.
Terör unsurlarından temizlenen Afrin’de hayat her geçen gün normale dönüyor. Sivillere insani yardım ulaştırmak için seferber olan Türk Kızılayı, AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu Afrin halkını yalnız bırakmadı. Afrin ve Cenderis’te insani yardım kolileri askerler tarafından dağıtıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan Afrinli çocuklar, ellerindeki Türk bayrağıyla poz verdi.

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