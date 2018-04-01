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Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Karabük’ün Yenice ilçesinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracı dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre; 2 asker şehit düştü, 10 kişi yaralandı. Öte yandan Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden şehit haberi! Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Olay, Karabük’ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu İncebakacaklar köyü mevkiinde meydana geldi. Dün akşam meydana gelen trafik kazasında vefat eden Hüsnü Kalaycı’nın cezaevinde olan kardeşi, ağabeyinin bugünkü defin törenine tutuklu kaldığı cezaevinden izin alarak katıldı. Cenazenin ardından tutuklu mahkum Gurbet Kalaycı’nın bulunduğu cezaevi aracı, dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit düştü. Aralarında mahkum ve askerlerin bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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AFRİN'DE 1 ŞEHİT, 3 YARALI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında mayın patladığı belirtildi.

Patlama nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük şehit Afrin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah'ım sen koru Yarabbim. :( Başımız sağolsun
Elin suriyeli burda keyif çatıyor hasatanelerden üçretsiz ve sıra bekelemeden faydalanıyor eczanelere ücret ödemeden ilaç alıyır çalışmasada maaş alıyor ucuz çalıştıgı ve siğorta meçburiyeti olmadıgı ıçın kolayca iş buluyor suriye için Türk askeri gidip şehit oluyor yüzlerece ocağa ateş düşüyor suriyeli parkta bahçede nargile keyfi yapıyor uyu türk milleti uyu sıra birgün sanada gelecek.
Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Hükümettt ne zaman bitiriyosun yarattığın terörü?
Askerlerimizi sen koru allahım. Allah rahmet eylesin. Türk milletinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
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