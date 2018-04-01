HABER

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Karabük’ün Yenice ilçesinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracı dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre; 2 asker şehit düştü, 10 kişi yaralandı. Öte yandan Afrin'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden şehit haberi! Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Öte yandan Afrin'de askeri aracın mayına çarpması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Olay, Karabük’ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu İncebakacaklar köyü mevkiinde meydana geldi. Dün akşam meydana gelen trafik kazasında vefat eden Hüsnü Kalaycı’nın cezaevinde olan kardeşi, ağabeyinin bugünkü defin törenine tutuklu kaldığı cezaevinden izin alarak katıldı. Cenazenin ardından tutuklu mahkum Gurbet Kalaycı’nın bulunduğu cezaevi aracı, dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit düştü. Aralarında mahkum ve askerlerin bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFRİN'DE 1 ŞEHİT, 3 YARALI

TSK'nın açıklamasında "Afrin’de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralıAfrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük şehit

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah'ım sen koru Yarabbim. :( Başımız sağolsun
Diğer Haberler
Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.