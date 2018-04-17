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Afrin'de 15 patlayıcı düzenek ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:57 | Son Güncelleme

Afrin'in Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 15 patlayıcı düzenek ve bir el yapımı patlayıcı bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'in Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 15 patlayıcı düzenek ve bir el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afrin'in Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 12 tespih tipi patlayıcı düzenek, 3 çekme tipi patlayıcı düzenek, bir el yapımı patlayıcı, bir uzaktan kumanda devresi kullanıcı talimatı ile elektronik devrelerle ilgili ders kitabı ele geçirildi.

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