Afrin’de 4 köy daha teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin’de 4 köyü daha teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köyleri teröristlerden temizlendi.