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Afrin’de 4 köy daha teröristlerden temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin’de 4 köyü daha teröristlerden temizledi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köyleri teröristlerden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin’de 4 köyü daha teröristlerden temizledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köyleri teröristlerden temizlendi.

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