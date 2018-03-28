Afrin'de 95 patlayıcı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu çerçevede, 95 mayın ve EYP'nin bulunarak, imha edildiği kaydedildi.
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