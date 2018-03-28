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Afrin'de 95 patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

TSK tarafından, Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, 95 mayın ve EYP'nin bulunarak, imha edildiği kaydedildi.

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Afrin el yapımı patlayıcı eyp Genelkurmay Başkanlığı mayın TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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