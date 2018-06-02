Afrin'de Arap, Kürt ve Türkmen aşiretler kardeşlik iftarında buluştu

Programı düzenleyen Aceel aşireti lideri Ebu Ali Sicco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimi, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın, Arap, Türkmen ve Kürtleri aynı yöntemle birbirinden ayırdığını vurgulayarak, "Bizi birbirimizden ayrı bırakanlara inat bugün burada Türkmen, Arap ve Kürt aşiretler olarak toplandık." dedi.

İftar programına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile özgürlüğüne kavuşturulan Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerin kanaat önderlerinin yanı sıra bölgede tanınan Arap, Kürt ve Türkmen ailelerin ileri gelenleri, Afrin merkez ve belde meclis başkanları ile üyeleri katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Afrin'de Arap aşiretlerinden Aceel'in düzenlediği kardeşlik iftarında Arap, Kürt ve Türkmen aşiretler bir araya geldi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, İslam'ın adını kullanarak Müslümanları birbirinden ayırdığına işaret eden Sicco, "Devrimimiz, özgürlük devrimi idi. Esed rejimi, DEAŞ ve PKK aramıza bu nifakları sokarak Suriyeli vatandaşları birbirinden ayırdı." ifadelerini kullandı.

Sicco, Arap, Türkmen ve Kürtlerin kardeş olduğunu ve iftar programında bir araya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"El ele verip bir olduğumuzu gösteriyoruz. Gelecek günlerde tekrardan bir araya geleceğiz. Aşiretler olarak kendimizi, devrimimizi hatırlatacağız ve yaşatacağız. Bizim hain olduğumuzu söyleyenlere biz intikam için gelmedik. Biz, kazananlar olarak buradayız. Hep birlikte Türkiye'nin desteğiyle yeniden Afrin'i kalkındıracağız. Bu, bizim görevimiz. Türk askerine ve Türk hükümetine teşekkür ediyoruz."

Kürt aşiretler adına konuşma yapan Akkaş Kürdi, programı düzenleyen Aceel aşiretine teşekkür ederek, "Devrimde hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhu şad olsun. Biz, hepimiz kardeşiz, bir aileyiz. Esed rejimi bu ayrımı yaptı, PKK/PYD bu ayrımı destekledi." diye konuştu.

Casim Bünnavi de Bübenna aşireti adına yaptığı konuşmada, Türkmen, Arap ve Kürtlerin tamamının tek bir bayrak ve vatan toprağı altında yaşadığını, hepsinin kardeş olduğunu dile getirdi.

Türkmen aşiretler adına konuşan Ebu Mehdi, iftarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepimiz kardeşiz. Devrime hep beraber özgürlüğümüz için çıktık." dedi.

Programın sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

