Afrin’de bahar havası

Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından kentte hayat normale dönüyor. Vatandaşlar sokaklara, parklara akın ederken, esnaf ise iş yerlerini açtı.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Mehmetçiğin kontrolü sağladığı Afrin’de hayat normale dönmeye başladı. Kent merkezi ve çevresine tuzaklanan patlayıcılar Mehmetçik tarafından tek tek imha edilirken, Meti timlerinin patlayıcı araması ise devam ediyor. Kent genelinde ise hayat normale dönmeye başladı. Vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek cadde ve parklara akın etti. Mehmetçik ve Kızılay ekipleri ise Afrin halkına sıcak yemek ile ekmek dağıtıyor. Esnafların iş yerlerini açtığı Afrin’in genelinde hayat normale döndü. Vatandaşlar teröristlerden kurtarılan Afrin’de Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu askerlerine dua etti.
Öte yandan, teröristlerin yaktığı araçlar İHA tarafından görüntülendi. Yakılan onlarca araç, kullanılamaz hale geldi.
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