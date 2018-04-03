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Afrin’de bayıltan buluşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Afrin kent merkezini ve çevresini yaklaşık 7 yıldır kontrolü altında tutan YPG\PYD ve PKK’lı teröristler, kendi verdikleri kimliği bulunmayan sivillere hayatı zindan etti.

Afrin kent merkezini ve çevresini yaklaşık 7 yıldır kontrolü altında tutan YPG\PYD ve PKK’lı teröristler, kendi verdikleri kimliği bulunmayan sivillere hayatı zindan etti. Yaklaşık 7 yıldır kız kardeşini görmeyen Feride Ahmet, yıllar sonra kardeşiyle buluştu.
Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte, YPG\PYD ve PKK’lı teröristler Afrin kent merkezi ile çevresinde bulunan köyleri kontrol altına aldı. Teröristler bu bölgede kendilerine adeta devlet kurarken, vatandaşlara kendi çıkardıkları kimlikleri dağıtmaya başladı. Kendi plakalarını bastıran teröristler, Afrin bölgesinde her evden zorla vergi topladı. Herkesi silah altına almaya çalışan teröristler, kendileri ile çatışmaya girmek istemeyenlerden yıllık 350 bin Suriye parası topladı. Teröristler kendilerinin verdiği kimliği almayan vatandaşlara da adeta zulüm yaptı. Sivilleri Afrin’den dışarıya çıkartmayan teröristler, dışarıdan gelmek isteyenlerden de yüksek miktarda, vergi adı altında para istedi.

Yeğenlerini hiç görmedi
Bu zulümden en çok kimliğinde Afrin yazmayan vatandaşlar etkilendi. Kız kardeşi Necah Ahmet’i Azez’den, Afrin’e 13 yıl önce gelin gönderen Feride Ahmet, 6 yıl boyunca rahat bir şekilde görüştü. Ancak Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte YPG\PYD ve PKK’lı teröristler Afrin bölgesini kontrol altına aldı. O günden sonra Feride ve Necah Ahmet kardeşler birbirlerini hiç görmedi. Necah Ahmet’in en büyük oğlu Mahmut’u kucağına bebekken alan ve bir daha görmeyen Feride Ahmet, diğer yeğenlerinin yüzünü ise hiç tanımadı. 7 yıl boyunca sadece telefonla görüşen ikili birbirlerine hasret kaldı.
Mehmetçiğimiz ve ÖSO askerlerinin Afrin’i kontrol altına almasıyla, abla kardeş birbirlerine kavuşacakları günün hayalini iple çekti. Bölgede görev yapan İhlas Haber Ajansı ekibinin girişimleriyle abla ve kardeş Afrin’in hemen yanındaki Basuta köyünde buluştu. Abla ve kardeşin buluşması herkesi duygulandırdı. Kardeşini 7 yıl sonra gören Feride Ahmet, kız kardeşinin kucağında bayıldı. Hiç görmediği yeğenleriyle hasret gideren Feride Ahmet’in gözünden yaş hiç dinmedi. Feride Ahmet ve kız kardeşi Necah Ahmet uzun süre birbirleriyle hasret giderdi.

"Kalbim duracak gibi oldu"
Kardeşini 7 yıl görmediğini ifade eden Feride Ahmet, “Çok şükür kardeşime kavuştum. Neler yaşamadık. Teröristler giriş çıkışı yasakladı. Çok insanlar bu şekilde kavuşmamış. Sanki rüyadayım. Yeğenlerimi hiç tanımadım. Onları da ilk defa gördüm. İçim doldu, kalbim duracak gibi oldu. İnsanın hakları var. Gidecek gelecek, ailesini, akrabalarını görecek. Bu olmaz. İnsanlar teyzesini, dedesini tanımıyorlar. Bu insanlığa sığmaz. İnşallah artık sorgusuz sualsiz girip çıkarım. Mehmetçiğe, Özgür Suriye Ordusuna, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Kız kardeşi Necah Ahmet ise, “Ben 13 yıldır buradayım. 7 senedir görüşemiyorum. Teröristler burada sınır çizdiler, kimseyi geçirmiyorlar. Dünyalar benim oldu. İnşallah belki diğer kardeşlerimi de görürüm. Bizi buluşturmaya vesile olan herkese teşekkür ederim. Girip, çıkışlar yasaktı. Benim kimliğim buradan değil diye, keyfime giriş çıkış yapamıyordum” diye konuştu.
Afrin halkı ve çevresinde bulunan vatandaşlar, Mehmetçiğimizin bölgeye gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

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