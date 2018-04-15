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Afrin'de bin teröristi alacak yer altı karargahı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki aramalarında ilçe kırsalında dev bir yer altı karargahı bulundu - İnşası bitmek üzere olan karargah, çam ormanı altında yerin 10 metre derinliğinde - Özel iş makineleriyle yapılan karargah yaklaşık bin teröristi alabilecek kapasitede - Karargah içindeki alanların genişlik ve yüksekliği araçların hareketine imkan verecek ölçülerde

AFRİN/ ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yer altı karargahı ortaya çıkarıldı.

Afrin ilçe merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından, ilçede sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde ÖSO güçleri kırsal bölgede bir yer altı karargahı tespit etti.

AA'nın görüntülediği ve inşası bitme aşamasındaki yer altı karargahı, Afrin'i çevreleyen dağlarda bir ormanlık alanda yer alıyor.

Yerin 10 metre derinliğindeki karargahın üzeri, çam ormanıyla kaplı.

Yer altı karargahı, ormanın içinde ağaçlar nedeniyle insansız hava araçlarının güçlükle tespit edebileceği giriş çıkışlara sahip.

Zeminden ana girişe inen 8 metre genişlikteki yol, yer altına girdikten sonra yaklaşık 100 metre uzunluğundaki bir tünelle devam ediyor.

Tünelin sonunda dairesel biçimde inşa edilmiş bir lobi çıkıyor.

Lobiden de farklı yönlere devam eden 4 metre genişlik ve 5 metre yükseklikte 3 büyük koridor daha bulunuyor.

Her bir koridorların uzunluğu 100-120 metre arasında değişiyor.

Koridorların sonunda konferans salonları, onlarca oda, banyo, tuvalet ve acil çıkış noktaları gibi, toplamda yaklaşık bin teröristi aynı anda barındıracak büyüklükte alan dikkati çekiyor.

Girişten itibaren tüm tünellerin araç geçebilecek genişlik ve yükseklikte yapıldığı görülüyor.

Özel iş makineleriyle kazılarak yapılan yer altı karargahının çok sayıda sütun ve 1 metreden kalın duvarlarla güçlendirilerek inşa edildiği göze çarpıyor.

20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda daha önce teröristlere ait çok sayıda tünel ve barınak ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin karagah ÖSO TSK YPG/PKK zeytin dalı

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