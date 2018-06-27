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Afrin'de bombalı araç saldırıları: 6 ölü 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Afrin ilçe merkezinde iki bombalı aracın peş peşe patlatılması sonucu 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

AFRİN (AA) - Suiye'nin Afrin ilçesi merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde iki bomba yüklü araç art arda infilak etti.

Kent merkezinde bulunan Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi'ndeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Saldırıların faili henüz bilinmiyor. Yerel güvenlik birimlerinin araştırması sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin patlama

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