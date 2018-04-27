Afrin'de çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Afrin'in Dervişoğlu bölgesinde çok sayıda silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, teröristlerden arındırdığı Afrin'de arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamında Afrin'in Dervişoğlu bölgesindeki operasyonda, bir BKC makineli tüfek, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir roketatar, çok miktarda mermi ve şarjör, 2 sızma şemsiyesi, tamamı tuzaklı 6 taarruz ve 12 savunma el bombası, bir telsiz ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

