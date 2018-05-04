Afrin'de eve dönüş sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de halkın evlerine dönüşleri devam ediyor. Gıda yardımlarının sürdüğü, düzenli sağlık hizmetinin verildiği bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 208 mayın, bin 129 el yapımı patlayıcıyı imha etti. Mehmetçik, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan bölgelerde vatandaşlarının evlerine sorunsuz şekilde dönmeleri için her türlü kolaylığı sağlıyor, gerekli tedbirleri alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert basın toplantısında, "Vatandaşların Afrin'deki evlerine dönmelerine izin verilmediği"ne yönelik açıklamasına karşılık, bölgedeki kaynaklar, söz konusu açıklamanın aksine, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan bölgelerde halkın evlerine dönüşlerinin sürdüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristlere yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştı.