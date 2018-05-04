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Afrin'de eve dönüş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de evlerini terk eden halkın geri dönüşleri devam ediyor. Gıda yardımlarının sürdüğü, düzenli sağlık hizmetinin verildiği bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 208 mayın, bin 129 el yapımı patlayıcıyı imha etti - AFAD, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarınca 29 Ocak'tan bugüne kadar toplam 279 noktada insani yardım malzemesi dağıtıldı - Cinderes'te açılan Acil Yardım Hastanesi ve Afrin'de oluşturulan Afrin Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti veriliyor - Mehmetçik, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan bölgelerde vatandaşlarının evlerine sorunsuz şekilde dönmeleri için her türlü kolaylığı sağlıyor, gerekli tedbirleri alıyor

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de halkın evlerine dönüşleri devam ediyor. Gıda yardımlarının sürdüğü, düzenli sağlık hizmetinin verildiği bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 208 mayın, bin 129 el yapımı patlayıcıyı imha etti. Mehmetçik, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan bölgelerde vatandaşlarının evlerine sorunsuz şekilde dönmeleri için her türlü kolaylığı sağlıyor, gerekli tedbirleri alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert basın toplantısında, "Vatandaşların Afrin'deki evlerine dönmelerine izin verilmediği"ne yönelik açıklamasına karşılık, bölgedeki kaynaklar, söz konusu açıklamanın aksine, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan bölgelerde halkın evlerine dönüşlerinin sürdüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlarda ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristlere yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştı.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesindeki "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen harekat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri 18 Mart'ta Afrin kent merkezinde kontrol sağlamış, bölgeyi teröristlerden temizlemişti.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından terör örgütü üyelerince döşenen mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesi çalışmalarına ağırlık veren Mehmetçik, bugüne kadar 208 mayın, bin 129 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

- Günde 15 bin ekmek dağıtılıyor

Bu çalışmaların yanı sıra Afrin'de hayatın normale dönmesi için başlatılan AFAD, Türk Kızılayı ve BM koordineli olarak sivil halka yönelik insani yardım faaliyetleri de devam ediyor. Bu kapsamda AFAD, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarınca 29 Ocak'tan itibaren bugüne kadar toplam 279 noktada insani yardım malzemesi dağıtıldı. Ayrıca bölge halkına gıda, hijyen malzemesi veriliyor, sıcak yemek hizmeti sunuluyor ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgede kurulan seyyar fırınlarla günde 15 bin ekmek dağıtılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Cinderes'te açılan Acil Yardım Hastanesi ve Afrin'de Sağlık Bakanlığı tarafından tesis edilen Afrin Hastanesi ile bölge halkına düzenli olarak sağlık hizmeti veriliyor.

Mehmetçik, mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan bölgelerde vatandaşların evlerine sorunsuz şekilde dönmeleri için her türlü tedbiri alıyor, Afrinlilere her türlü kolaylığı sağlıyor. Böylece yıllarca, terör örgütlerinin zulüm ve baskısına maruz kalarak bölgeyi terk etmek zorunda kalan bölge halkı evlerine dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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