Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe şiirli destek

Erzurum Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri öğrencileri, Afrin’de görev yapan Mehmetçiği desteklemek, moralini artırmak için “Adı Mehmetçik” şiirini birlikte okudu.
Okulun farklı köşelerinde her bir öğrenci kendine ait mısrayı okuyarak geçişler sağlandı. Her bir dizenin son mısrası olan “Adı Mehmetçik” mısrasını ise Türk bayrağı açarak öğrenciler toplu bir şekilde söyledi. Öğrencilerin bir hafta içerisinde yaptıkları çalışma okulun akıllı tahtaları ve televizyonlarında da gösterildi.
Öğrencilerin okuduğu şiir şöyle;
Adı Mehmetçik
Vatana uzanan eli kırarlar.
Zorlu dağlara pusu kurarlar.
Destanına birde Afrin yazarlar.
Hududa set olur adı Mehmetçik.
Aşılmaz dağları bir bir geçerler.
Teröre her yeri zindan ederler.
Engel olmaz ona zorlu tepeler.
Vatana set olur adı Mehmetçik.
Kar, tipi, fırtına vız gelir ona.
Bırakmaz tehdidi ermeden sona.
Korku yoktur kalbinde terörden yana.
Sınıra set olur adı Mehmetçik.
Çukura gömülür ona yan bakan.
Düşmanına karşı yoktur hiç şakan.
Vatan toprağıdır her akan kan.
Millete siper olur adı Mehmetçik.
Duayla çıkarlar her kutlu yola.
Darbeyi vururlar vermezler mola.
Bastığın her toprak huzurla dola.
Korkuya set olur adı Mehmetçik
Din, Vatan, Toprak kutsaldır bize
Korursun yılmadan gelirsin göze
Namussuzun korkusu inmiştir dize
Millete can olur adı Mehmetçik
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