Afrin'de her gün 10 bin kişiye iftar yemeği

SURİYE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de, İHH İnsani Yardım Vakfı her gün 10 bin kişilik iftar yemeği veriyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin ilçesinin Eşrefiye Mahallesi'nde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek hazırlıyor. İftar saatine yakın dağıtımı yapılan yemeklerle Afrinliler oruçlarını açıyor. Vakıf görevlileri, Türkiye'den toplanan gıda yardımlarını da Afrin kırsalındaki sivillere ulaştırıyor.
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