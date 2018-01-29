Afrin'de ilk 'şehir savaşı' başlıyor!

Afrin operasyonu kapsamında, Ali Bekki köyü ve 740 numaralı tepeyi önceki gün ele geçiren güvenlik güçleri, kritik Raco beldesini her yandan kuşattı. Raco’nun ardından sırada Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri var.

Savaş uçakları dün günboyu Raco ve Cinderes beldelerinde örgüte ait sığınak ve mevzileri vurdu. Ayrıca mini insansız hava araçları ‘uçangöz’lerle keşif faaliyeti devam ediyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Cinderes, Afrin’e uzanan düz vadi olması açısından Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilerleyen safhaları için önem taşıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SINIR HATTINI KAYBEDECEK

Yine kuzeyde kuşatma altında bulunan Bülbül beldesinin de önümüzdeki günlerde alınmasıyla birlikte PKK, sınır hattında işgal ettiği bütün noktaları kaybetmiş olacak. Son operasyon ise Afrin kent merkezine yönelik gerçekleştirilecek.