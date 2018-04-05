Afrin'de insani yardım faaliyetleri

Afrin'de halka insani yardım malzemesi ulaştırıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle Afrin'de yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerinin yaklaşık 30 köyde gıda ve hijyen malzemesi dağıtmasına yer verilen görüntülerde, yardım yapılan köylerin isimleri de yer aldı.
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