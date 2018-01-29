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Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 21:16 | Son Güncelleme 7 saat önce

TSK'dan gelen son dakika Afrin Harekatı açıklamasında 616 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

TSK'dan son dakika Afrin Harekatı açıklaması
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!
Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
allah sayınızı artırsın...
Sayısına bereket
gebersin pkk ve destekcileri kahrolsun terör destekcileri
ALLAH YARDIMCILARI OLSUN ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN
Durmak yok devam
Ben inanmadım.Ses var görüntü yok.
bugün 600 olur yarın 6BİN Mesele o değil mesele şu ; Mehmetcikle omuz omuza veren ÖSO nun AFRİN de ki PKK lıları temizlemesinden Kimler Rahatsız oluyor? elbette ; CHP ,HDP ,ABD ESED AB ülkeleri NEDEN?
inansak mı?
adamlar gelmiş sınırımızda tüneller açmış labirentler yapmış kulleler yapmış içine abd silahlarını koymuş namlularını sınırımıza dikmiş bizde onlara gül verecektik he chp zihniyeti adamlar gelsin ülkemize göz diksin amerikanın israilin uşaklığını yapsın bizde sınırımzda savaş istemiyoruz diyelim he chp zihniyeti kurtuluş savaşı acaba nasıl kazanıldı bu ülkeye göz dikenlerin gözleri nasıl kör edildi şimdi soruyorum benim askerim sınırda savaşta kiliste namazda camiiye saldırsınlar sen gel onları hiçe say gidip ypg itlerini destekle insanlar ölüyor diye operasyona gölge düşür chp
Keşke Ypgyi topraklarımızdan alkışlatarak geçirenlere, meydanlarda megri megri deyip pkk ile halay çekenlere, devletin kurumlarını fetöcülere teslim edenlere de bir iki laf edebilseydin. Bunu yapanlara bir iki laf ettiğinizde çok şey değişecektir. Aksi söylemler sizi klavye kahramanı veya aktirol yapar. CHP de ilk günden beri operasyona destek veriyor. İnsanlara iftira atmayın kul hakkıdır ödeyemezsiniz...
Az vallaha az,,,, Haburda otobüsün üstündeki kokar şalvarlıları da vurmadan gelmeyin ..!
yalaaaaan yalaannnn yalannnn ahh yalaaann yalaaaaann nedense ibo kırosunun şarkısı geldi aklıma anlamadığım bu pkk mıdır pyd midir nedir öldükçe çoğalıyorlar nasıl iş bu baştakiler medyayı ele geçirdi istediklerini yazdırıyorlar
iyi güzel hoş da biz nerden bilecez foto filan yoh mu
ha gayret babayiğitler 1000 e dayandı. bu kadar it sürüsünü bulmuşken yok edin hepsini.
sayı artıyor ama ilerlemede tık yok
30 YILDAN BERİ TÜRKİYEYE DÜŞMANLIK YAPAN BU ÖRGÜTLERİ HÜKÜMET KARARLI BİR ŞEKİLDE TEMİZLEMEKTEYKEN CHP DEN TUTARSIZ AÇIKLAMALAR GELİYOR BİR DESTEKLİYOR BİR TUHAF CÜMLELER SARF EDİYORLAR BENDE DİYORUM Kİ BU HÜKÜMET KARARLI KÖKÜNÜ KAZZIYACAK ADIM DENİZ SONUNA KADAR DESTEK MİLLİ MUTABAKATA EYYY CHP SANA OY VERİRSEM BİR DAHA ELİMİ KIRSINLAR
2:35 nereye attığını oda bilmiyor ki
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