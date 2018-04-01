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Afrin’de ki çocuklar için yardım tırı gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

TÜGVA Yakutiye İlçe Başkanlığınca Afrin’de kurtarılan bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik bir tır ihtiyaç maddesi gönderildi.Erzurum Milletvekillerinin de katılımıyla bir tır ihtiyaç maddesi bölgeye uğurlandı.

Afrin’de ki çocuklar için yardım tırı gönderildi

TÜGVA Yakutiye İlçe Başkanlığınca Afrin’de kurtarılan bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik bir tır ihtiyaç maddesi gönderildi.
Erzurum Milletvekillerinin de katılımıyla bir tır ihtiyaç maddesi bölgeye uğurlandı. TÜGVA Yakutiye İlçe Başkanı Dinçer Yavuz, teşkilat olarak bu tür yardımları devam ettireceklerini söyledi. Dinçer Yavuz, “Afrin Şehitlerimiz ve tüm Şehitlerimizin aziz hatıraları ve Onların emanetlerine her daim sahip çıkacağımızı göstermek adına ve Afrin’de ki çocukların, kardeşlerimizin yüzünde bir nebze de olsa gülümseme oluşturabilmek amacıyla Kızılay Erzurum Şube Başkanlığının büyük destekleri ile bir tır dolusu çikolata, bisküvi, bebe bisküvisi gibi gıda malzemesini, hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile kısa sürede hazırladık” dedi.
Yavuz, yardım tırını uğurlamak için yanlarında olan Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz, organizasyonun başından sonuna kadar en büyük desteği veren Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil’e, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve PERDER Başkanı Ömer Düzgün’e TÜGVA Yakutiye İlçe Temsilciliği olarak teşekkür ederek, “Üreten, çalışan, ecdadının ve ülkesi uğruna can vermiş şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkan bir gençlik ruhuyla bu ve benzeri organizasyonlarımızın devam edeceğini belirtiyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle bir kez daha anıyoruz.” dedi.

Afrin’de ki çocuklar için yardım tırı gönderildi

Afrin’de ki çocuklar için yardım tırı gönderildi

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