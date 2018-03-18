Afrin’de kontrol sağlandı

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlandı.

Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu’nun son hazırlıkları kameralara yansıdı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. İlçe merkezine giren TSK destekli ÖSO güçleri, 9 mahalleden oluşan ilçede kontrolü kısa sürede sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı. İlçe merkezindeki terör örgütü paçavraları indirildi. İlçede kalan az sayıda sivil ise ÖSO mensuplarını sevinçle karşıladı.