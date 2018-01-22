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Afrin'de köşeye sıkıştılar! Teröristlerden ABD'ye 'bizi kurtarın' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 21:41 | Son Güncelleme 9 saat önce

TSK'nın terör örgütleri PKK, YPG, KCK ve IŞİD'e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında ne yapacağını bilemeyen DSG'den yeni açıklama geldi. Bugün içerisinde önce Rusya'ya sığınan ve daha sonra, 'Bizi sattılar' diyen DSG, şimdi de ABD'ye sarıldı.

Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken, Demokratik Suriye Güçleri’nden yeni bir açıklama geldi. Düzenlenen basın toplantısında DSG temsilcileri, ABD’ye çağrıda bulundu.

AFP’nin geçtiği haberde, Demokratik Suriye Güçleri, ABD’nin desteklediği koalisyona çağrıda bulunarak, “Bizi kurtarın, bize destek verin” mesajı verdi.

RUSYA'YI SUÇLADILAR

Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) genel komutanı Sipan Hemo, iki yıldır Afrin'de güç bulunduran Rusya'yı "Kürtlere ihanet etmek" ile suçladı.

Sipan Hemo, YPG resmi internet sitesinde bugün yayımlanan röportajında, Rus güçlerinin iki yıldır Afrin'de olduklarını ve kendilerine sürekli olarak "Kürtlersiz bir çözüm mümkün değil" dediklerini kaydetti ve şöyle sürdürdü:

'BİZE İHANET ETTİ'

"Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti. Açık şekilde bizi sattı (...) Rusya tüccar bir ülkedir. Anlaşılan Türk devleti ile bazı anlaşmalar yapmışlar."

Hemo Rusların bir gün bu tutumlarından dolayı Kürtlerden özür dileyeceklerini de söyledi.

BBC Türkiye'nin Afrin harekatı başlamadan önceki durum buydu '**Kilis'e füze attığımız yalan**'

YPG Genel Komutanı Sipan Hemo ise Kilis'e atılan füzeler konusunda YPG'nin suçlanmasını, "Türkiye'nin işgalini meşrulaştırma çabası" diye niteleyerek, "Birliklerimiz hiçbir şekilde ne Kilis'i ne de bir başka kenti hedeflememişlerdir" dedi.

Hemo, aynı şekilde Türkiye destekli güçlerin denetimindeki Azez'de bir hastaneyi hedefledikleri haberlerinin de doğru olmadığını, buraların Afrin harekatını meşrulaştırmak için Türkiye tarafından hedef alınmış olabileceğini öne sürdü.

Türkiye'nin sınır güvenliğini bahane ettiğini ama esas amacının Afrin'i işgal ederek Bab ile birleştirmek ve sonra bu iki yeri İdlib'e bağlamak olduğunu öne süren Hemo, "Erdoğan hakimiyet alanına genişletip, buralarda Müslüman Kardeşleri (Ihvan-I Müslim) yerleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin, harekatta sadece askeri hedeflerin vurulduğu açıklamalarının da doğru olmadığını söyleyen Hemo, "Her Kürdü bir savaşçı olarak görüyorlar" diyerek bu nedenle sivillerin de hedef alındığını iddia etti.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı başlamasından bir gün önce Kefer Cenne Köyü yakınlarında konuşlandırılan ve Rusların "gözlemci" statüsünde hareket ettiklerini söylediği Rus askeri polisinin gruplar halinde Afrin'den ayrıldığı, bu güçlerden bazılarının Şam yönetiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığı haberleri gelmişti.

Yine aynı gün bu haberleri yalanlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise "Rus güçleri Afrin'den çekilmedi" demişti.

Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var
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Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması
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ABD TSK ÖSO Afrin DSG

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
RUSYANIN SATMADIĞI ÜLKE MİLLET Mİ VAR..ŞİMDİ TAYYİPİ KULLANIYOR YARIN ÖBÜR GÜN İŞİ BİTTİĞİNDE TAYYİPİNDE GÖTÜNE VURUR TEKMEYİ....
@ozgurtura hewalcan çok üzgünsün belli nasıl derler bilirsin üzülmek faydasız Kaderde ne varsa o )))
O tepmeyi biz seni gibi düşünen hainlere vuracağız
@palermo544 evet belliki çok üzgün gavat.
Mezopotamya bolgesinde Türkiye olmadan hickimse rahat hareket edemez. Abd ve rusya buyuk devlet olabilir lakin Turkiye yillardir teror ile yasadigi icin askeri alanda cok daha tecrubeli ve bi o kadar guclu. Yani ulkemizi basite almayin.
satılmış olursan satanın çok olur...
Ne oldu isid ve 3 harfliler ozellikle isid bir ara istanbulu alicaz falan diyodunuz aslan uykudayken konusmak kolay...kuyrugunuzu iki bacaginizin arasina aldirirlar boyle...
kıyamam
Sonunda kabuiiendiniz yani satılık mal olduğunuzu aşağılık hainler..!! Allah Türk güvenlik güçlerine güç kuvvet kudret nasip eylesin
kahpe pkk her daim kaybetmeye mahkümdur.
akp fazla sevmem ama don yıllarda yaptıgı en dogru sey
daha zeytini dalını gö. .. sokacak kalmayın kahbeler
farzı misal bu ülkeye gelip saldırsanız dahi. nenem dedem karşı koyar. gençleri geçtim. gerisini siz düşünün. tüm dünya bilsin. ancak ülkeye bir atom bombası atarsınız da bizden kurtulursunuz. diğer türlü.. gidin tarih okuyun.
Allahın belası köpekler.Ortadoğu ülkelerinin hastalıklı mikropları.Yeter yılllardır türkiye,suriye,ırak ve iranda binlerce insanın canını yaktığınız.Dünyada adam kalmadı da sizin gibi mikroplara mı kaldı devlet kurmak?Kanser hücresi gibi o kadar çoğalmışlar ki ypg,pyd,pkk,dsg,kck,pejak vs vs.gibi adların sonu gelmiyor.
Cibiliyetsiz mahluklar. Karakterinizdeki hainlikle cehennemin en dibine gidin lanetli yaratıklar !
Ne size ne Abd ye ne Rusya ya güven olmaz iblisler. Türkiye kimsenin lafına bakmamalı.... İncirlik üssünü de tamamen kapatacaksın. Ne işi var ne yapıyor burada bunlar....!!!!! Pislik yapıyor başka ne olsun
ŞİMDİ BUNLARLA ANLAŞACAAN DİYECEEN Kİ YAHUDİYE VE AMARİKAN HEDEFLERİNE SALDIRIRSANIZ SİZİ GEBERTMEM BUNLARI ALIP SURİYE YAHUDİ SINIRINA YERLEŞTİRECEEN YAHUDİYE SALDIRTACAAN GAVURU KENDİ SİLAHIYLA VURACAAN
Sizde ösoya sarıldınız aynı durum
tamam düz bir alanda toplanın sizi almaya geliyorum.
Ne oldu lan? Erkekliğiniz bu kadar mıydı? Tekbiiiir, hani tekbiriniz korusa ya sizi. Tekbiiir diyerek birbirinizi gebertiriniz ancak.
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