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Afrin'de, Mehmetçikten türkü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin Bölgesi'ni PKK/PYD'li teröristlerden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerden birinin, arındırılan bölgede silah arkadaşlarına bağlama çalıp, türkü söylemesi duygulandırdı.

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin Bölgesi'ni PKK/PYD'li teröristlerden temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerden birinin, arındırılan bölgede silah arkadaşlarına bağlama çalıp, türkü söylemesi duygulandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni toplayan görüntülerde teröristlerden arındırılan köylerden birindeki evde, Mehmetçik, bağlama çalıp, türkü söylüyor. 'Yazın yağar kar başıma' adlı türküyü söyleyip, bağlamayı ustalıkla çalan Mehmetçiği, diğer askerler de hayranlıkla dinliyor.

Türkünün sözleri ise şöyle:

Felek ne derdin var ise/ Ben varım ya sal başıma/ Bıkmışım senin dünyandan/ Zaten gelir dar başıma/ Bırakmadın benim peşim/ Kurutmadın gözüm yaşın/ Neyinden korkayım kışın/ Yazın yağar kar başıma.

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