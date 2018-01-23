Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinin kontrolüne elinde tutan terör örgütleri PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. Kilis ve Hatay'a roketlerin düştüğü operasyonda 1 asker ile 1 enerji şirketi çalışanı şehit düştü. ÖSO birlikleriyle Afrin'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını 'zırh delici' toplarla vuruyor.
KRİTİK BÖLGEDE ÇATIŞMA
Terör örgütünün Afrin'deki Kandil’i olarak dillendirilen Burseya Dağı, Şaran, Kefercenne ve Bülbül hattı ile birlike Afrin merkeze giriş koridoru açısından da kritik öneme sahip. Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle de önemli.Özgür Suriye Ordusu, dün Burseya Dağı'ndan fotoğraflar paylaştı. Görüntülerde terör örgütün kazdığı mevziler, gözetleme kulelelir, kum torbaları görülüyor. Kaynaklar, akşam saatlerinde ÖSO birliklerinin bir miktar taktik çekilme gerçekleştirdiği, terör hedeflerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve çatışmanın dağın eteklerinde sürdüğü bilgisini paylaştı. Dün Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları de Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.
İŞTE AFRİN'DE SON DURUM....
ANADOLU AJANSI: EL HAMMAM ELE GEÇİRİLDİ
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirdi.
CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLENDİ
CNNTürk canlı yayınına bağlanan Kanal D muhabiri Cem Tekel, Burseya Dağı'ndan son görüntüleri geçti. ÖSO'ya bağlı birlikler kritik dağdaki operasyonu sürdürüyor. Gece tuzaklara karşı yer değiştiren ÖSO unsurları bu sabah saatlerinde yeniden harekata başladı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PAÇAVRALARI İNDİRİLDİ
Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki teröristlerin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yönelik taciz ateşleri, gece de devam etti. Sınırda görevli 1 askerin, dün açılan ateşle hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi. Resulayn’daki binanın çatısına asılan terör örgütü YPG’nin paçavrası da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları dalgalandırıldı.
TBMM BİLGİLENDİRİLECEK
Hükümet, Afrin operasyonu ile ilgili TBMM'yi 30 Ocak'ta bilgilendirecek.
ÖSO, TERÖRİSTLERİ TESLİM ALIYOR
Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor. Yakalanan YPG'lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktığı belirtiliyor.
HUDUT KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ
Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi. Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
'ZIRH DELİCİ' TOPLARLA VURUYOR
Hassa sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan 'M60T' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda 'zırh delici' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.
Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemini arttıran jandarma da gazetecileri sınırdan birliklerin görüntülerini almasını engellemeye başladı.
TERÖR ÖRGÜTÜ KARIŞTI
İstihbarat bilgilerine göre PKK/YPG’li teröristler kent merkezine doğru genişleyen operasyona ilişkin olarak kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşıyor. Bir grup örgütün kenti rejime devretmesi gerektiğini savunuyor. Şam rejimi ile 3 günde 7 görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Örgüt içindeki bir başka grup Afrin’in Rusya’ya bırakılması görüşünde. Ancak bu konudaki girişimlerin Rusya tarafından reddedildiği gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan örgüt içinde ağırlığa sahip üçüncü grubun ise sivillerin ilçeden çıkmasına izin vermeyerek çatışmalara hazırlandığı öğrenildi.
AFRİN OPERASYONU BM'DE GÖRÜŞÜLDÜ
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Fransa'nın talebi üzerine toplanarak Türkiye'nin Afrin harekâtını ve Suriye'de kötüye giden insani krizi değerlendirdi. BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Mark Lowcock'un raporunun da ele alındığı toplantı, kapalı kapılar ardından yapıldı. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, oturumda Afrin operasyonunun gündeme geldiğini söyledi. Delattre, "Oturumdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" dedi ve Fransa'nın "Türkiye'nin güvenliğine, topraklarına ve sınırlarına karşı dikkatli olduğunu" belirtti.
Delattre ayrıca, "Müttefikler arasındaki birliği en öncelikli konu, yani özellikle terörle ve Daeş'le mücadele bağlamında devam ettirmek hayati önem taşıyor" diyerek, Suriye'deki insani krizin "bir numaralı sorumlusunun" Esad rejimi olduğunu söyledi
AFRİN'DE İLETİŞİM KESİLDİ
Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.
ORDU, TOP MERMİLERİ ATIYOR
Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüyor. Gece yarısı da YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtı yöneten komutanlardan video konferans aracılığıyla bilgi aldı. Zeytin Dalı operasyonunu yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valilileriyle de bağlantı kurdu.
72 SAAT İÇİNDE 104 KEZ SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNULDU
Habertürk'ün haberine göre, Suriye sınırları içinde kalan ve operasyonun devamlılığı için kritik öneme sahip Alika,Bulbul, Zahran, Bak Ubası, Kusanlı, Maydan, Tabah Kuy, Kara baba, Hawran Darh bölgelerinde operasyonların yoğunlaşacağı öğrenildi. Bu bölgelerde PKK, 72 saat içinde 104 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 61’i termal kameralarla, 31’i İHA’lar tarafından fark edilirken, 12 sızma girişimi de doğrudan sahadan gelen istihbarat bilgileri ile önlendi.
KRİTİK TEPE DE ALINDI
Zeytin Dalı harekatının Batı cephesinde ise Reyhanlı’nın karşısındaki Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepe ele geçirildi.
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