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Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 08:28 | Son Güncelleme 12 dakika önce

Afrin'de son durum ne? Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtıyla ilgili art arda haberler geliyor... Anadolu Ajansı'nın geçtiği son habere göre ise ÖSO, TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.Öte yandan, operasyon nedeniyle teröristlerin kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşadığı bildirildi. İşte Afrin operasyonunun 4'üncü gününde yaşananlar...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinin kontrolüne elinde tutan terör örgütleri PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. Kilis ve Hatay'a roketlerin düştüğü operasyonda 1 asker ile 1 enerji şirketi çalışanı şehit düştü. ÖSO birlikleriyle Afrin'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını 'zırh delici' toplarla vuruyor.

KRİTİK BÖLGEDE ÇATIŞMA

Terör örgütünün Afrin'deki Kandil’i olarak dillendirilen Burseya Dağı, Şaran, Kefercenne ve Bülbül hattı ile birlike Afrin merkeze giriş koridoru açısından da kritik öneme sahip. Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle de önemli.Özgür Suriye Ordusu, dün Burseya Dağı'ndan fotoğraflar paylaştı. Görüntülerde terör örgütün kazdığı mevziler, gözetleme kulelelir, kum torbaları görülüyor. Kaynaklar, akşam saatlerinde ÖSO birliklerinin bir miktar taktik çekilme gerçekleştirdiği, terör hedeflerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve çatışmanın dağın eteklerinde sürdüğü bilgisini paylaştı. Dün Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları de Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.

İŞTE AFRİN'DE SON DURUM....

ANADOLU AJANSI: EL HAMMAM ELE GEÇİRİLDİ

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirdi.

CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLENDİ

CNNTürk canlı yayınına bağlanan Kanal D muhabiri Cem Tekel, Burseya Dağı'ndan son görüntüleri geçti. ÖSO'ya bağlı birlikler kritik dağdaki operasyonu sürdürüyor. Gece tuzaklara karşı yer değiştiren ÖSO unsurları bu sabah saatlerinde yeniden harekata başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PAÇAVRALARI İNDİRİLDİ

Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki teröristlerin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yönelik taciz ateşleri, gece de devam etti. Sınırda görevli 1 askerin, dün açılan ateşle hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi. Resulayn’daki binanın çatısına asılan terör örgütü YPG’nin paçavrası da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları dalgalandırıldı.

TBMM BİLGİLENDİRİLECEK

Hükümet, Afrin operasyonu ile ilgili TBMM'yi 30 Ocak'ta bilgilendirecek.

ÖSO, TERÖRİSTLERİ TESLİM ALIYOR

Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor. Yakalanan YPG'lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktığı belirtiliyor.

HUDUT KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi. Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

'ZIRH DELİCİ' TOPLARLA VURUYOR

Hassa sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan 'M60T' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda 'zırh delici' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.

Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemini arttıran jandarma da gazetecileri sınırdan birliklerin görüntülerini almasını engellemeye başladı.

Afrin'den sıcak saatler! Sosyal medyadan paylaşıldı

TERÖR ÖRGÜTÜ KARIŞTI

İstihbarat bilgilerine göre PKK/YPG’li teröristler kent merkezine doğru genişleyen operasyona ilişkin olarak kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşıyor. Bir grup örgütün kenti rejime devretmesi gerektiğini savunuyor. Şam rejimi ile 3 günde 7 görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Örgüt içindeki bir başka grup Afrin’in Rusya’ya bırakılması görüşünde. Ancak bu konudaki girişimlerin Rusya tarafından reddedildiği gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan örgüt içinde ağırlığa sahip üçüncü grubun ise sivillerin ilçeden çıkmasına izin vermeyerek çatışmalara hazırlandığı öğrenildi.

AFRİN OPERASYONU BM'DE GÖRÜŞÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Fransa'nın talebi üzerine toplanarak Türkiye'nin Afrin harekâtını ve Suriye'de kötüye giden insani krizi değerlendirdi. BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Mark Lowcock'un raporunun da ele alındığı toplantı, kapalı kapılar ardından yapıldı. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, oturumda Afrin operasyonunun gündeme geldiğini söyledi. Delattre, "Oturumdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" dedi ve Fransa'nın "Türkiye'nin güvenliğine, topraklarına ve sınırlarına karşı dikkatli olduğunu" belirtti.

Delattre ayrıca, "Müttefikler arasındaki birliği en öncelikli konu, yani özellikle terörle ve Daeş'le mücadele bağlamında devam ettirmek hayati önem taşıyor" diyerek, Suriye'deki insani krizin "bir numaralı sorumlusunun" Esad rejimi olduğunu söyledi

AFRİN'DE İLETİŞİM KESİLDİ

Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.

ORDU, TOP MERMİLERİ ATIYOR

Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüyor. Gece yarısı da YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtı yöneten komutanlardan video konferans aracılığıyla bilgi aldı. Zeytin Dalı operasyonunu yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep valilileriyle de bağlantı kurdu.

72 SAAT İÇİNDE 104 KEZ SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Habertürk'ün haberine göre, Suriye sınırları içinde kalan ve operasyonun devamlılığı için kritik öneme sahip Alika,Bulbul, Zahran, Bak Ubası, Kusanlı, Maydan, Tabah Kuy, Kara baba, Hawran Darh bölgelerinde operasyonların yoğunlaşacağı öğrenildi. Bu bölgelerde PKK, 72 saat içinde 104 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 61’i termal kameralarla, 31’i İHA’lar tarafından fark edilirken, 12 sızma girişimi de doğrudan sahadan gelen istihbarat bilgileri ile önlendi.

KRİTİK TEPE DE ALINDI

Zeytin Dalı harekatının Batı cephesinde ise Reyhanlı’nın karşısındaki Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepe ele geçirildi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ALLAH ALLAH ALLAH ALLAHÛEKBER ALLAHÛEKBER
Allah var gam yok.esir almak yok.Bunlar benim vatanıma benim toprağıma göz dikecek askerime ateş edecek onu şehit edecek ben onu esir alıcam.Yok yok hayır sıkın kafasına bir pislik dünyadan yok olsun
teslim almayın,vurun bunları,birde besleyeceğiz mi bu hainleri,biz bunları öso ya teslim ederseniz yarın rüşvetle salıverirler.
Hümanistlik çığlığı atan şerefsizlere soruyorum gencecik masum canlar öldürülürken hümanistliğiniz savaş karşıtlığınız neredeydi??
harekatın zafer ve başarı ile sonuçlanacağına inanıyorum, koalisyon güçleri olsun diğer müttefiklerimiz, abd olsun haklı davamızda yanımızda yer almalılar bu hem bizim hem onların menfaatinedir terörün iyisi olmaz.
Terör örgütlerinin bayraklarını indirip türk bayrağı asmak yakışıksız olmuş, suriye bayrağı asın indirdiğiniz yerlere.
Reis afrin operasyonundan sonra şu suriyelileri oraya gönder yerleşitirin allah için hepsini yollayın ülkeye yarardan çok zararları var her ay dünya kadar masraf gidio devletin kasasından bizim cebimizden onlara harcanan parayla ülke şaha kalkar zengin fakir ayrımı yapmadan yolla gitsin hepsini BİZ ÜLKEMİZDE ONLARI İSTEMİYORUZ.....
@brian_2017 bu adamın yorumunu beğenmeyenler heralde suriyeli?? arkadaş adamların ülkesini de temizlemeye biz gidiyoruz. orta doğunun delikanlısı bi biz miyiz? sen gel yat benim insanımdan fazla kazan yararın olmasın zararın olsun. bi de biz gidip sizin ülkenizi temizleyelim? napsam suriye vatandaşlığı mı alsam? daha çok itibar görürüz heralde o pasaportla!
AA ne dese kesin tersidir yalanci yalakadir
Allahım sen ordumuzun yar ve yardımcısı ol yarabbim ...
Valla benim askerim şehit olurken suriyelilerin kahvelerde eğlenmip yemesi içmesi çok canımı sıkıyorrrrrrrrrrrr...
ABD suriyede Deaşı kurdu gerekçesi ise aynı Irakta yaptığı gibi düzme sebepler sonrasında DeaşıPYD ye çevirdi amaç belli küresel sermayenin orta doğuya kayması iflaz eden ABD son çırpılışla bölgede söz sahibi olabilmek için önce Juzey ırakta barzaniye uydu devlet kurdurmaya yöneldi başaramayınca bu sefer suriye üzerinden PYD yi kullanarak bir bölge açmaya yeltendi allahın izniyle buda fiyasko çıkacak ancak ABD nin diğer bir amacı ise israilin güvenliği için bölge devletlerini küçük parçalara bölmek ama bizim hainler bunu hala anlamadı
kardeşim operasyon bölgesinden canlı yayın ne derece doğru askerimizin güvenliği açısından çok yanlış buluyorum.Adamlar mevkiyi biliyorlardır ve ne yapılacağı nereye gidileceği anlatılıyor çok yanlış.
Allahım ordumuzu korusun.Allhım yardımcıları olsun.
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