Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Terör örgütünün Afrin'deki Kandil’i olarak dillendirilen Burseya Dağı, Şaran, Kefercenne ve Bülbül hattı ile birlike Afrin merkeze giriş koridoru açısından da kritik öneme sahip. Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle de önemli.Özgür Suriye Ordusu, dün Burseya Dağı'ndan fotoğraflar paylaştı. Görüntülerde terör örgütün kazdığı mevziler, gözetleme kulelelir, kum torbaları görülüyor. Kaynaklar, akşam saatlerinde ÖSO birliklerinin bir miktar taktik çekilme gerçekleştirdiği, terör hedeflerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve çatışmanın dağın eteklerinde sürdüğü bilgisini paylaştı. Dün Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları de Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinin kontrolüne elinde tutan terör örgütleri PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. Kilis ve Hatay'a roketlerin düştüğü operasyonda 1 asker ile 1 enerji şirketi çalışanı şehit düştü. ÖSO birlikleriyle Afrin'e ilerleyen TSK ise terör yuvalarını 'zırh delici' toplarla vuruyor.

Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki teröristlerin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yönelik taciz ateşleri, gece de devam etti. Sınırda görevli 1 askerin, dün açılan ateşle hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi. Resulayn’daki binanın çatısına asılan terör örgütü YPG’nin paçavrası da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları dalgalandırıldı.

Hassa sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan 'M60T' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda 'zırh delici' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi. Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı, dördüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor. Yakalanan YPG'lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktığı belirtiliyor.

Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemini arttıran jandarma da gazetecileri sınırdan birliklerin görüntülerini almasını engellemeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KARIŞTI

İstihbarat bilgilerine göre PKK/YPG’li teröristler kent merkezine doğru genişleyen operasyona ilişkin olarak kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşıyor. Bir grup örgütün kenti rejime devretmesi gerektiğini savunuyor. Şam rejimi ile 3 günde 7 görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Örgüt içindeki bir başka grup Afrin’in Rusya’ya bırakılması görüşünde. Ancak bu konudaki girişimlerin Rusya tarafından reddedildiği gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan örgüt içinde ağırlığa sahip üçüncü grubun ise sivillerin ilçeden çıkmasına izin vermeyerek çatışmalara hazırlandığı öğrenildi.

AFRİN OPERASYONU BM'DE GÖRÜŞÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Fransa'nın talebi üzerine toplanarak Türkiye'nin Afrin harekâtını ve Suriye'de kötüye giden insani krizi değerlendirdi. BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Mark Lowcock'un raporunun da ele alındığı toplantı, kapalı kapılar ardından yapıldı. Toplantının ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, oturumda Afrin operasyonunun gündeme geldiğini söyledi. Delattre, "Oturumdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" dedi ve Fransa'nın "Türkiye'nin güvenliğine, topraklarına ve sınırlarına karşı dikkatli olduğunu" belirtti.