Afrin'de patlayıcı ve mayın temizliği sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de, tuzaklanmış patlayıcı ve mayın temizliğine devam ediliyor.

TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin Hacıhasanlı Köyü bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde belirlenen 4 basma düzenekli el yapımı patlayıcının, kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Ayrıca "Afrin bugün daha huzurlu" başlığıyla yayınlanan videoda da teröristlerden arındırılan ilçe merkezine ait görüntülere yer verildi.